Elämä

Olen tavannut lapsia, jotka sylkevät, käyvät päälle ja rikkovat huonekaluja – Miten he saavat tarvittavaa hoit

Välittävä

Sijaishuolto

Siksi

Heitä

Sijaishuollossa

Sijaishuollossa

Sijaishuollon

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.