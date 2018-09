Elämä

Statussymbolit eivät houkuta ystäviä – Neljä faktaa suosiosta

tekee ihmisestä suositun, karismaattisen tai ihaillun? Asiaa analysoineet Sydneyn yliopiston tutkijat ovat hahmotelleet kaksi hiukan eri piirteistä koostuvaa ”cooliuden” lajia: yleisesti viehättävän cooliuden ja sille osin vastakkaisen toisinajattelija-cooliuden.Viehättävästi cooleilla ihmisillä oli tutkijoiden kuvauksen mukaan monia sosiaalisesti toivottuina pidettyjä piirteitä: he olivat ulospäinsuuntautuneita, ystävällisiä, sopuisia ja päteviä. Toisinajattelijoille taas oli tyypillistä etäisyys, itsenäisyys, kapinallisuus ja särmä. He janosivat kokemuksia ja piittasivat vain vähän ulkopuolisten arvioista. Molempia tyyppejä yhdistivät hyvä itsetunto ja vakaa tunne-elämä.Koviksen rooli ei pidemmän päälle ole cool: korkea status teini-iässä ei välttämättä johda menestykseen myöhemmin elämässä. Näin kertoo Child Development -lehdessä vuonna 2014 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus. Nuorilla, jotka seurustelivat varhain, bilettivät, hakeutuivat hyvännäköisten porukoihin ja pyrkivät muiden suosioon, oli nuorina aikuisina kasvanut riski käyttää päihteitä ja ajautua rikoksiin. Ihmissuhteissaan he pärjäsivät heikommin kuin aikoinaan huomaamattomammat ikätoverinsa.Korkeaa statusta viestivät luk­susautot, merkkilaukut tai -kellot eivät tee ihmisestä coolia – tai ainakaan aidosti houkuttavaa seuraa.Social Psychological and Personality Science -lehdessä elokuussa julkaistussa tutkimuksessa valtaosa ihmisistä oli valmiimpia ystävystymään tavalliseen markettipaitaan kuin merkkipaitaan pukeutuneiden kanssa – siitä huolimatta, että useimmat valitsivat tutustumistilanteessa ylleen merkkipaidan.