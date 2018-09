Elämä

Miksi gradun saattaminen loppuun on niin vaikeaa? Asiantuntija vastaa

Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

monella kestää saada gradu valmiiksi? Kielikasvatuksen professoriJyväskylän yliopistosta:”Useimmille opiskelijoille gradu on heidän siihenastisen elämänsä suurin projekti. Se on paitsi iso teksti, myös aikaa vievä prosessi. Opiskelijalla pitää olla kykyä jakaa projekti järkevän kokoisiin paloihin. Eri ihmisillä on tähän erilaiset valmiudet.Toisaalta gradun kirjoittaminen vaatii paljon itsenäistä työskentelyä ja motivoitumista. Ei ole niinkään väliä sillä, mistä motivaatio kumpuaa, kunhan sitä löytyy.Gradun valmistumista voi vauhdittaa sisäinen halu oppia ja tutkia – tai jokin ulkoinen kannustin, kuten työllistyminen tai parempi palkka.Heikko motivaatio ja vaikeus hallita graduprojektia voivat johtua puutteellisesta ohjauksesta. Seminaarin päätyttyä opiskelija jää usein yksin tutkielmansa kanssa. Tällöin hänen pitäisi osata pyytää ja vastaanottaa ohjausta.Joskus oppilaitoksilta ei tosin löydy riittävästi resursseja laadukkaan ohjauksen takaamiseksi. Gradun teon hidastuminen ei siis ole aina pelkästään opiskelijan omalla vastuulla.”