aloitin ensimmäisen seurustelu­suhteeni 1990-luvun lopulla, en ajatellut sen olevan monogaaminen, vaikka se toki oli monogaaminen.Tarkoitan monogamialla tässä sitä, että parisuhteen osapuolilla on lupa harrastaa seksiä ainoastaan yhden ihmisen, oman kumppanin, kanssa. Sellaisiin järjestelyihin päädyttiin tuohon aikaan varsin automaattisesti ja päädytään edelleen.Monogamia oli oletusarvo, lähtökohta, parisuhteen tehdas­asetukset. M-sanaa käytettiin muistaakseni harvoin. En nuorena ajatellut, että olenpas nyt monogaamisessa suhteessa. Ajattelin olevani vain tavallisessa suhteessa.Epäilemättä monet miehen ja naisen muodostamat pariskunnat elävät edelleen monogaamisesti ilman että asia on koskaan edes tullut puheeksi.on kuitenkin puhallellut muutoksen tuulia. Viime vuosina on julkaistu paljon – jopa hämmentävän paljon – juttuja polyamoriasta ja avoimista suhteista. Julkisuus muuttaa monoga­mian asemaa. Lehtijutut avoimista suhteista muistuttavat lukijoita siitä, että heidän suhteensa on suljettu. He alkavat ajatella enemmän sitä, että omassa parisuhteessa saa to­siaan harrastaa seksiä vain yhden ihmisen kanssa. Monoga­miasta tulee näkyvämpää ja tiedostetumpaa.kovasti, että kun ihmiset tiedostavat monogamiansa, he alkaisivat myös nauttia siitä enemmän. Ehkäpä tiedostaminen auttaa arvostamaan monogamian houkuttelevia piirteitä: esimerkiksi turvallisuutta, ennustettavuutta, selkeitä ja yksinkertaisia sääntöjä ja ajatusta yksinoikeudesta. En tainnut nuoruudessani arvostaa niitä aina tarpeeksi.Voihan monogamiasta löytyä vielä uusia, arvokkaita merkityksiä, joita emme ole tulleet kunnolla ajatelleeksi. Uskon, että monogamialla voi olla loistava tulevaisuus, mutta ei oletusarvoisena järjestelynä, ei automaattina, vaan tiedostettuna ja yhdessä suunniteltuna jännittävänä matkana.