Kirjoittaja on filosofi ja tietokirjailija.

suomalaiset elämme nyt yhdessä maailman­historian yksilöä korostavim­mista maista. Yksilön arvoa korostava individualismi on historiallisesti varsin tuore keksintö – se vahvistui teollistuvissa länsimaissa vasta parin viime vuosisadan aikana.Milloinkaan aiemmin yksilölle ja hänen omille toiveilleen, haluilleen ja tunteilleen ei ole annettu samanlaista painoarvoa kuin tänä päivänä.Individualismi on ensinnäkin vapauttava voima. Kollektivismissa rooli kävi yksilön edelle. Suku päätti mihin ammattiin kouluttaudut, kenen kanssa menet naimisiin ja mihin jumalaan uskot. Kun rooli sitä vaati, yksilö uhrattiin.Erityisen sortavaa kollektivismi on naisia kohtaan, joille liian usein on varattu kapea rooli miesten palvelijoina. Normista poikkeavia rangaistaan julmasti: Jos seksuaalisuutesi, pukeutumisesi, elämäntapasi tai aatteesi ovat vääriä, yhteisö hylkää tai jopa tappaa sinut.Individualismi on mahdollistanut meille monta hyvää asiaa, kuten mahdollisuuden rakentaa elämä omien arvojen ja päämäärien varaan. Individualismi on edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa ja luonut tilaa elämäntapojen rikkaalle kirjolle.individualismi kuitenkin repii meidät irti sosiaalisista verkostoista. Suku ei huolehdi omistaan ja turvallinen lähiyhteisö puuttuu. Yksilöllisyys kääntyy itsekkyydeksi: Jokaisen velvollisuus on huolehtia vain itsestään. Toisistaan erilliset yksi-löt maksimoivat kilvan omaa etuaan ja onnellisuuttaan viis veisaten toimintansa seurauksista muille ihmisille tai luonnolle.Pelkkää omaa napaa – tai tarkkaan rajatun ydinperheen napoja – tuijottava yksilöllisyys on haitallista meille yhteisönä ja jokaiselle meille yksilönä.dialektiikka auttaisi: Jos kollektivismi oli teesi ja individualismi antiteesi, niin nyt on synteesin eli näiden kahden yhdistämisen aika.Ja se synteesi on relationalismi.ihmisen oikeus itsensä toteuttamiseen tunnustetaan. Samalla tunnustetaan, että ihminen ei ole erillinen saari, vaan arvomme, persoonamme ja onnemme ovat tiukasti yhteenkietoutuneet ympärillämme oleviin ihmisiin. Ihminen ei ole yksilö vaan suhdelo. Merkityksellisyys elämäämme syntyy kun löydämme syvän yhteyden toisiin ihmisiin tai pystymme heitä teoillamme palvelemaan.Relationalismi on siis tasapainoa kahden ihanteen, itsensä toteuttamisen ja yhdessä elämisen, välillä. Se ymmärtää, että näiden kahden ei tarvitse olla keskenään ristiriidassa. Me ihmiset olemme sosiaalisia eläimiä, siksi elämme täyteläisintä elämää yhdessä muiden kanssa tai kun toimintamme voi parantaa muiden ihmisten elämää.oli siis tärkeä välivaihe kollektivismin tukahduttavista kahleista irtautumisessa. Kiitos vapaudesta!Nyt on kuitenkin aika jättää sen kapea ihmiskäsitys taakse ja siirtyä relationalismin aikakauteen.