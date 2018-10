”Nyt tuli lopullinen jumi”, sanoo Mari, joka ei halua enää seksiä miehensä kanssa – Eripariset seksihalut voivat ajaa suhteen syvään kriisiin, mutta ero ei ole ainoa ratkaisu

Elämä

”Nyt tuli lopullinen jumi”, sanoo Mari, joka ei halua enää seksiä miehensä kanssa – Eripariset seksihalut voiv

Kun miehellä on seksi mielessä, Mari tuntee lamaantuvansa. Hengitys kiihtyy, kroppa jännittyy. Mitä jos en taaskaan pysty tähän? 39-vuotias Mari on elänyt 20 vuotta parisuhteessa. Nuoresta yhtä pitäneen parin suhde on ollut aina täynnä syvää kiintymystä ja yhteyttä.