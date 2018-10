Elämä

Tajunnan menetys voi olla merkki siitä, että sydämessä on jotain vikaa, sanoo lasten sydän­lääkäri – Näin erot

Lapsen tai nuoren

Aihe

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Minkälaiset sydänsairaudet voivat aiheuttaa lapselle äkkikuoleman riskin?

”Suurimman

2. Mitä äkkikuoleman hetkellä tapahtuu?

Tavallisin

Kaksi lasten

Tutkimusten mukaan lapsilla vain neljäsosa äkkikuolemista tapahtuu urheilun yhteydessä ja loput lepotilassa, jopa unessa.

3. Miten synnynnäinen sydänsairaus voidaan koulun terveystarkastuksissa havaita?

Anita

Rasituksessa

4. Miten erottaa sydänperäisen tajunnanmenetyksen normaalista pyörtymisestä?

Tavanomainen

Tajunnanmenetys on merkki siitä, että sydämessä voi olla jotain vikaa.

5. Tarvitseeko synnynnäistä sydänsairautta sairastavan lapsen rajoittaa liikkumista?

”Tietyissä