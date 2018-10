Elämä

Minun ei tarvitse määritellä rakkautta, sillä minä rakastan

Ei rakkaus

Rakkauden ihmeellisyys

Kohtaamiset sellaisten

nuorenakaan mikään läpihuutojuttu ollut. Kun löysin ensimmäisen aviomieheni ensimmäisenä opiskeluvuotenani Tampereen yliopistosta, opintoni menivät käytännössä katkolle useiden kuukausien ajaksi. Aivoni täyttyivät vaaleanpunaisesta kohinasta ja menetin täysin kykyni keskittyä mihinkään muuhun kuin parisuhdeonneen.Jotenkin sitä silti kuvitteli, että rakkaus on taattua. Olen kai onnekas, koska olen aina ajatellut saavani rakkautta. Ajattelin nuorena, että jokaiselle on olemassa joku. Että jokainen ennemmin tai myöhemmin löytää oman vastinparinsa, jonka kanssa olla onnellinen. Minulle ei tullut mieleenkään, että joku haluaisi olla sinkku. Eikä myöskään mieleen tullut, että joku eläisi vuosikymmenet sinkkuna vasten tahtoaan., että joku ihminen tuntuu uskomattoman hyvältä, siltä ainoalta tarpeelliselta, on niin isoa, että pakahdun. Se on pyhää. Jotain jolle kuuluu omistautua. En toki enää aikuisena ole voinut heittäytyä kuukausiksi sänkyyn tuijottelemaan miestä silmiin, vaan on venyttävä elämän muihinkin vastuisiin. Silti epäilen, että osaan arvostaa tätä ihmettä enemmän kuin aikaisemmin. En pidä sitä itsestään selvänä, vaan osaan olla kiitollinen onnestani. Niin moni joutuu elämään ilman rakkautta, parisuhteella tai ilman.Jos tuntuukin rakkaus parisuhteessa suurelta, tuntuu rakkaudeton liitto järkyttävältä. Miten surullista olisi, jos tyytyisi elämään ilman rakkautta, vaikka elämme vapaudessa, joka mahdollistaa tyylikkäät erot?Rakkauden voi menettää vastoin tahtoaan monella tavalla. Vastikään kohtasin naisen, jonka rakas puoliso oli kuollut. Hän kertoi, että hänen on aloitettava kaikki alusta, koko elämä, seksistä puhuminen, kaikki. En voinut sanoa muuta kuin että otan osaa. Joitakin asioita on paras olla ulkopuolelta selittämättä, vaikka kaikesta kirjoittavana kolumnistina ajattelen, että näkökulmani voi olla pätevä sellaisiinkin asioihin, joista minulla ei ole omaa kokemusta. Jossain menee raja ja minulla se menee tässä: oman rakkaan kuolemassa. En suostu edes kuvittelemaan sitä.ihmisten kanssa, jotka ovat elämän ja kuoleman kysymysten äärellä, ovat kuitenkin lujittaneet vakaumustani, jonka mukaan haluan omistautua elämässäni vain kaikkein isoimmille kysymyksille: totuudelle, rakkaudelle, kauneudelle ja vapaudelle. Haluan puhua niistä asioista, joita on vaikein määrittää.Rakkaudessa parhaimmillaan yhdistyvät nämä kaikki isot asiat. Vapaa ihminen saa kukoistaa sellaisena kuin on. Rakkaus luo sen hyväksynnän ilmapiirin, joka mahdollistaa täydellisen vapautumisen. Rakkaus on kaunista, sillä se avaa silmät näkemään toisessa kaiken hyvän. Se tekee sielusta lempeän ja siten kauniin. Rakkaus on totuudellinen, vilpistä ja esittämisestä vapaa. Minun ei tarvitse määritellä rakkautta, sillä minä rakastan.