Neljän kuukauden korvatulehdus ja kuusi poskiontelotulehdusta päälle – Karoliina Sallinen-Pietikäisen loputtomaan sairasteluun löytyi syy, joka on suomalaisille erityisen tyypillinen Viime kevättalvena Karoliina Sallinen-Pentikäistä puristi rinnasta juoksulenkin jälkeen. Immuunipuutos on tila, jossa elimistön kyky puolustautua infektioita vastaan on häiriintynyt.