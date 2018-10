Elämä

olen kuullut paljon ihmisten kuvauk­sia siitä, miten fiilis menee tai laimenee seksin aikana – alussa, keskellä tai lopussa. Kun näin käy, tilanteelle tuntuu olevan vaikea tehdä mitään.Fiiliksen meneminen ei ole luonnollisestikaan kliinisesti todettu ilmiö. Olen kuitenkin antanut itseni ymmärtää, että sillä viitataan niin seksuaalisen halun kokemiseen kuin senhetkiseen tunnelmaan.kärsii usein silloin, kun oma tai kumppanin keho ei kiihdy tai laukea niin kuin pitäisi – ihan kuin jossain olisi jokin ääneen lausumaton standardi sille, millainen on tyylipuhdas seksisuoritus. Niinpä tilanne, jossa oma toteutus ei täytä kriteerejä, saa fiiliksen hiipumaan tai kaikkoamaan.Fiilis menee monesti myös, kun seksiin tulee jokin katkos: kondomin kanssa tulee säätöä tai kesken yöunien heräävä lapsi kaipaa huomiota. Oma teoriani on, että noiden katkosten aikana havahdutaan liiaksi siihen, mitä ollaan oikein tekemässä, minkä seurauksena tilanteesta tuntuu haastavalta päästä yli.Tämä selittäisi osaltaan myös sitä, miksi moni ihannoi yli kaiken voimakasta kiihkoa – senhän voi kuvitella antavan takuun siitä, ettei kiusallisia pausseja tule.voi mennä niinikään, kun kumppani pyytää jotain sellaista, mitä ei itse halua, tai itse ehdottaa jotain sellaista, mitä kumppani ei halua. Ikävimmillään ihmiset alkavat harjoittaa itsesensuuria fiiliksen katoamisen pelossa sen sijaan, että kumppanin kanssa juteltaisiin kuuntelevasti ja kivasti siitä, mitä itse kukakin tarvitsee ja mikä tuntuisi molemmista hyvältä siinä hetkessä.Olen pohtinut paljon sitä, mihin fiilis oikein menee. Hypoteesini on, että se katoaa häpeän kaiken imevään suonsilmäkkeeseen.asetelma nimittäin mikä tahansa, fiilis tuntuu kuolevan pohjimmiltaan siihen pelkoon, että on huono tai paha, ei kelpaa, ei riitä, ei ole turvassa, ettei saa rakkautta, arvostusta tai ymmärrystä. Tai sitten fiilis kärsii siitä, että ihminen kokee olevansa tekemässä jotain kyseenalaista, häpeällistä tai jopa kiellettyä.Vähemmästäkin tuntuu siltä, että paras vaihtoehto on lakaista pohdinnat maton alle.menemiselle on kuitenkin vastalääkkeensä. Ensimmäinen askel on se, että suostuu ylipäätään kuulostelemaan, mihin fiilis katosi sen sijaan, että ykskantaan toteaa niin käyneen.Seuraavaksi kannattaa kerätä rohkeutensa ja vaihtaa kumppanin kanssa ajatuksia siitä, mikä hämää ja mitä pelkää. Paradoksaalisesti se, että fiilisten menemistä uskaltaa käsitellä avoimesti, voi auttaa sen takaisin saamisessa – joskus jopa moninkertaisena.