Mitä tehdä kun lapsen käytös muuttuu äkillisesti? Oudot tavat voivat kieliä stressistä ja näin sitä voi hillitä

Elämä

Mitä tehdä kun lapsen käytös muuttuu äkillisesti? Oudot tavat voivat kieliä stressistä ja näin sitä voi hillit

Onko normaalia, miettii vanhempi, kun lapsi imee hiuksiaan, syö kynsiään tai ääntelee hassusti. Onko se pakko-oire? Kynnet on pureskeltu nysiksi. Takinkaulus on järsitty rikki ja tukassa on imeskelyn jäljiltä takkuinen pallo.