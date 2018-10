Elämä

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

aina kun tieto­koneen näytön ala­kulmaan ilmestyy pikkui­nen ilmoitus.Sillä välin kun minä teen töitä ja kaikenlaista yhdentekevän tuntuista, tietoturvaohjelma suorittaa taustalla monimutkaisen kuuloisia operaatioita. Latauksia analysoidaan. Tilapäistiedostoja poistetaan. Havaitut uhkat hoidetaan.Koneeni ja välillisesti myös minun hyvinvoinnistani huolehditaan.Enkä minä huomannut melkein mitään!piiloon jäävä hoiva kannattelee monen lapsen arkea. Vanhempi tekee huomaamattaan suuria tekoja lapsen mielenterveyden hyväksi. Sitä ei vaan itse hoksaa, kun keskittyy töihin ja kaikenlaiseen yhdentekevän tuntuiseen.Milloin sama ilmoitus näkyisi vanhemmuuden näytöllä? Ettei aina tuntuisi, ettei tänäänkään riitä. Ettei ehdi, osaa tai jaksa. Usein huomaa vain, että on niin kiire ja harrastusrumba ja koti jo niin likainen, että itseäänkin harmittaa. Että sen rinnalla huomaisi, miten paljon tekee tänäänkin:tulee kotiin. Vähän myöhässä, vähän poissaolevana, mutta tulee. Muitakin vaihtoehtoja kun olisi.Hän tervehtii kaikkia. Muistaa heidän nimensä. Jos ei muista, kutsuu kuitenkin jollain kivan sävyisellä hellittelysanalla.Kun tässä vaiheessa huomaa jonkun puuttuvan, vamhempi lähtee hakemaan hänet päivähoidosta, kaverilta, harrastuksesta tai muusta paikasta, josta hänet piti noutaa kotimatkalla. Muitakin vaihtoehtoja olisi.lämmittää jotain ruokaa. Lapsi pysyisi elossa, vaikka päivälliseksi söisi kylmää nakkia avonaisen jääkaapin ovella roikuskellen. Lämmin ruoka, samassa pöydässä, päivänkulusta tai muusta mukavasta jutellen on tutkitusti jo iso satsaus lapsen mielenterveyteen.Vanhempi ei hauku lapsille tärkeää ihmistä, vaikka hän on tänäänkin unohtanut viedä roskat töihin lähtiessään.Vanhempi kuuntelee lukuläksyt. Kertaa jakokulman. Auttaa valitsemaan huomiset vaatteet. Kun ne eivät kelpaa, hän auttaa valitsemaan uudet huomiset vaatteet.selvittelee lasten WhatsApp–ryhmän epäkohteliaisuuksia yhteistyössä muiden vanhempien kanssa. Hän sopii kimppakyytiä harrastukseen ja ilmoittautuu kaverin nelikymppisille.Hän pesee lasten hampaat, lukee heille iltakirjan, halaa, suukottaa ja peittelee.Hän juttelee kumppanin kanssa hetken lapsista ja tai sitten ihan muusta. Hän peittelee viidennen kerran sen yhden lapsen, jonka on juuri tänään vaikea saada unta.hän tekee jotain mistä nauttii. Yksin tai yhdessä.Ja nukahtaa.