Elämä

Miksi shoppailusta tulee hyvä olo? Professori selittää, mikä ostosten tekemisessä kiehtoo

Miksi

Juttu on osa Miksi-juttusarjaa, jossa asiantuntija vastaa lyhyesti yhteen alaansa koskevaan kysymykseen.shoppailusta tulee hyvä mieli? Sosiologian professoriJyväskylän yliopistosta vastaa:”Shoppailu vetoaa jonkinlaisiin metsästys- ja kilpailuvietteihin. Etenkin alennusmyynneissä ihmiset jahtaavat kilvan halpoja tuotteita, ja sellaisen löytyessä tuntuu kuin olisi voittanut jotakin.Usein shoppailu on lohduke samalla tapaa kuin lohtusyöminen tai lohtujuominen.Shoppailuharrastuksen merkitystä elämässä voi verrata myös television tuijottamiseen. Molemmat ovat mukavia puuhia, mutta jälkikäteen olo voi olla tyhjä. Ostosten tekeminen ei yleensä lisää onnellisuutta, paitsi ehkä joidenkin äärimmäisen materialistiset arvot omaavien ihmisten tapauksessa. Ostoksen tuoma mielihyvä katoaa hyvin nopeasti.Jos shoppailu on sosiaalista toimintaa, sen tuoma mielihyvä voi kuitenkin kestää pidempään. Melkein kaikki, mitä tehdään yhdessä ystävien kanssa, lisää onnellisuutta.Ajoittainen shoppailu on itsessään harmiton harrastus. Siitä voi kuitenkin muodostua taloudellisia ongelmia aiheuttava addiktio. Silloin kannattaa miettiä, mitä tarkoitusta shoppailu omassa elämässä palvelee ja etsiä vaihtoehtoisia harrastuksia.”