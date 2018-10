Mitä tehdä, kun lapsi pelkää vieraita? Vierastaminen on osa kehitystä, mutta se vaatii vanhemmalta turvallisen vastauksen Vierastaminen on rasittava vaihe, josta on syytä olla iloinen. Se tarkoittaa, että lapsen muisti ja kiintymyssuhde kehittyvät, kuten pitääkin.