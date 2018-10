Elämä

Ihmissuhteissa ja seksi­elämässä puhumattomuuden seuraukset voivat olla rajuja – erityistä sielun­kumppanuutta

Istuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pirjo Heikkilän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verbaalinokkeluus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On olemassa