Moni kuluttaja elää ekologisessa itsepetoksessa – Neljä tapaa, joilla arvioimme itseämme säännöllisesti väärin

Useimmat ihmiset pitävät itseään esimerkiksi keskivertoa älykkäämpinä ja moraalisempina. Sama tilastollinen mahdottomuus toistuu eri tutkimuksissa, ja ilmiötä on selitetty ihmisluonnolle tyypillisellä tarpeella nähdä itsensä myönteisessä valossa.Vaikka ihmisillä on yleensä melko osuva käsitys pysyvistä luonteenpiirteistään, omia mielentiloja ja olemusta tietyllä hetkellä ei välttämättä ole helppo hahmottaa.Ihminen saattaa kokea olevansa tilanteessa hyvinkin sovinnollinen, vaikka toisen silmiin vaikuttaa tylyltä tai riitaisalta. Näin kertoo Kalifornian yliopiston tuore tutkimus, jossa yhdistettiin koehenkilöiden luonnehdintoja itsestään sekä ulkopuolisten heistä nauhoitusten perusteella tekemiä tulkintoja.Jonkinasteisessa harhassa eläminen voi toki tehdä tyytyväisemmäksi ja onnellisemmaksi. Yhdysvaltalaistutkimuksessa vuodelta 2008 ne teinit, jotka uskoivat muiden pitävän heistä, pärjäsivät pitkällä aikavälillä hyvin riippumatta siitä, olivatko oikeasti suosittuja. On myös havaittu, että masennukseen taipuvaiset ihmiset arvioivat asioita usein muita realistisemmin.Moni elää itsepetoksessa myös kuluttajana.Esimerkiksi turhaa tavaraa tulee kerätyksi enemmän kuin uskoisikaan.Kun saksalaisen muuttofirman teettämässä tutkimuksessa kysyttiin suomalaisilta, kuinka suurta osaa omistamistaan vaatteista he eivät käyttäneet lainkaan vuoden aikana, vastaus oli keskimäärin 31 prosenttia.Kun asiaa selvitettiin esimerkkiperheissä tarkemmin, jopa 62 prosenttia vaatteista oli jäänyt kaappiin. Ruuasta suomalaiset arvelivat haaskaavansa 5 prosenttia, kun todellinen luku oli keskimäärin 11 prosenttia.