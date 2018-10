Elämä

Yksi ominaisuus on merkittävä syy hyvälle flaksille, ja sitä ei useinkaan muisteta

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotkut

minulta olisi 20-vuotiaana kysytty, mitkä ominaisuudet tuovat miehelle menestystä naismaailmassa, olisin jättänyt yhden tärkeän ominaisuuden mainitsematta. Olisin varmaan maininnut lihakset, tyylikkäät vaatteet, supliikin, itsevarmuuden, elintason ja syvän bassoäänen, mutta unohtanut kiinnostuksen.En tarkoita tällä nyt sitä, että hyvä viettelijä tunnetusti osoittaa olevansa kiinnostunut toisen ihmisen asioista. (Flaksia ylipäänsä parantaa, jos ei vihaa ihmisiä.)Tarkoitan enemmänkin puhdasta matematiikkaa. Mitä ­useammasta henkilöstä on romanttisesti tai seksuaalisesti kiinnostunut, sitä todennäköisemmin joku kiinnostuu takaisin.unohtuu helposti, kun aletaan pohtia hyvää flaksia. Yleensä keskitytään siihen, minkälaisen vaikutelman ihmiset antavat itsestään ja miten he toimivat kiinnostuttuaan jostakusta. Silti flaksiin vaikuttaa olennaisesti myös se, kuinka monesta ja kuinka monenlaisesta henkilöstä onnistuu kiinnostumaan.Tiedolla ei tosin tee kovin paljon. Vaikka olisin jo kaksikymppisenä ymmärtänyt tehokkaan kiinnostumisen tuomat edut, siitä tuskin olisi ollut hyötyä romanttiselle elämälleni. Omaa kiinnostusta on erittäin vaikea ohjata. Siksi ihmisiä ei voi oikein kritisoida siitä, keistä he kiinnostuvat ja keistä eivät.kiinnostuvat helpommin ja nopeammin kuin toiset. He kohtaavat potentiaalisia kumppaneita kaikkialla. Sellainen tekee tietysti sinkkuelämästä sujuvampaa, kun ei tarvitse panostaa etsimiseen, vaan kiinnostavia tyyppejä tulee vastaan joka nurkalla.Kiinnostusalttiudesta käytetään joskus ikävää kieltä. ”Taitaa olla rima matalalla.” ”Jaa, että kuka tahansa kelpaa.” ”Paljonko sinulla noita puhelinnumeroita oikein on?”Mutta ehkä ominaisuutta pitäisikin ajatella lahjana. Jotkut ovat saaneet kyvyn kiinnostua helposti muista ihan niin kuin toiset ovat saaneet esimerkiksi kyvyn huomata nopeasti muiden virheitä. Molemmista on hyötyä elämässä, mutta vain ensimmäisestä flaksissa.