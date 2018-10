Eläinlääkäri Markus Kiili muuttaa Äkäslompolosta Saudi-Arabiaan valvomaan, ettei kameleille piikitetä botoxia huuliin

Elämä

Eläinlääkäri Markus Kiili muuttaa Äkäslompolosta Saudi-Arabiaan valvomaan, ettei kameleille piikitetä botoxia

Äkäslompolo.

”Kun kameli saapuu, sanotaan: Oi katsokaa miten suuri pää sillä on, miten suuret huulet ja turpa.”

Voisi

Kamelikisoissa

”On epäilyksiä, että laitetaanko silikonia kyttyrään.”

Saudi-Arabia

”Jos voittaisin lotossa, lähtisin silti. Tämä kaikki on ihan järjettömän mielenkiintoista.”

Yhtenä

Kiilin

”Teemme mahdollisimman vähän vaurioittaen luotettavat testit, joilla huijarit jäävät kiinni. Näin pystymme estämään kymmenien, satojen tai tuhansien eläinten kärsimyksen.”