ovat innos­tuneet kovasti huone­kasveista. Viimeksi he saivat jukka­palmut, joiden hoivaamiseen kasvirakas myyjä antoi hyvät ohjeet.Kotona kertasimme tarkkaan, mitä kukin kasviporukan jäsenistä tarvitsee pysyäkseen elossa. Vastikään kävi nimittäin niin, että kovin fanitettu lihansyöjäkasvi menetti henkensä, kenties sen takia, että se kuormittui ja yksinkertaisesti uuvahti. Olimme tehneet kotiläksymme välttävästi – toisin kuin voisi kuvitella, hurjanniminen kasvi on kovin herkkä.Totesimme hoitokokouksessa, että yhtä kasveista pitää kastella kerran päivässä ja toista kerran kuukaudessa. Kolmas tarvitsee valoa, neljäs varjoa ja niin edes päin.tutkiskellessani tajusin, miten helppo minun oli hyväksyä se, että kukin lajike nyt vain tarvitsee tietynlaiset olosuhteet voidakseen hyvin. Siksi fiksuinta on noudattaa ohjeita sen sijaan, että sadattelisi kasvin erityishuomiota vaativaa luonnetta.Yhtälailla ihmiset tarvitsevat erilaisia asioita kukoistaakseen. Silti tunnen heikkoina hetkinä huonommuutta esimerkiksi siitä, että tarvitsen omaa rauhaa ja hiljaisuutta palautuakseni, ja liiallinen säpinä saa minut tilttaamaan.voi kasvaa ja kehittyä läpi elämänsä, mutta on ominaisuuksia ja piirteitä, jotka vaikuttavat nykytietämyksen perusteella melko lailla pysyviltä.Sen vuoksi itsen morkkaaminen vaikkapa stressialttiuden takia on yhtä hyödytöntä – ja tietyn pisteen jälkeen yhtä haitallista – kuin se, että orkideaa hoitaa niin kuin se olisi kaktus.tietenkään tarkoita sitä, että tämä oikeuttaisi nostamaan kädet ylös oman itsen kanssa: stressiä on mahdollista opetella niin hoitamaan kuin sietämään ja aina kannattaa miettiä, miten stressikuormaa aiheuttavia tekijöitä pystyy ennaltaehkäisemään ja käsittelemään. Elämä helpottuu, kun on edes jotakuinkin kartalla oman laatunsa suhteen.”Jokainen meistä on kuin omanlaisensa huonekasvi” -analogialla voi leikitellä vaikka kuinka: maaperä, joka vahvistaa yhtä, saa toisen kituuttamaan. On pikkuisia kasveja ja on jättiläismäisiä kasveja, mutta se ei välttämättä kerro siitä, miten vahvat tai heikot juuret niillä on. Yksi puhdistaa tehokkaasti ilmaa, toinen palkitsee kukkimalla tumpelonkin.voi kuinka monilta väärinkäsityksiltä vältyttäisikään, kun elämään tulevat läheiset ihmiset toisivat mukanaan omat hoito-ohjeensa: maailma on täynnä yli- ja alikasteltuja kumppaneita.Kuitenkin yksi asia yhdistää kaikkia, oli mitä tahansa lajiketta. Ei taida olla huonekasvia, joka tulisi toimeen täysin ilman valoa. Samalla tavalla ihminenkin kurkottaa kohti rakkautta.