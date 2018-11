Vitkuttelulla on negatiivinen maine ja se on väärin – Suomalaistrio teki tietokirjan unohdetusta kansanviisaudesta, joka tekee meistä rennompia työssä sekä arjessa

Elämä

Vitkuttelulla on negatiivinen maine ja se on väärin – Suomalaistrio teki tietokirjan unohdetusta kansanviisaud

Vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotviminen on työn tekemiseen olennaisesti kuuluva tauko, jota ilman työ ei valmistu; käsillä olevaan työhön liittymätöntä toimintaa, joka vie työtä eteenpäin; ajan ottamista ajattelulle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotvimisella

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siinä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tekijä­kolmikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Mitä lähempänä minulla on deadline, sitä kiiltävämpiä ovat kylppärini laattojen saumat.”

On toki

Sallivammin

Kangasvuo

Yhteiskunnallinen

Työelämässä

”Kaksi tuntia kahvilassa voi olla paljon tehokkaampaa kuin kahdeksan tuntia avokonttorissa.”

Kotviminen