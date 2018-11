Onko lapsesi pessimisti? – Nämä vinkit kannattaa huomioida kasvatuksessa, jotta lapsesta ei tule negatiivista aikuista

Elämä

Onko lapsesi pessimisti? – Nämä vinkit kannattaa huomioida kasvatuksessa, jotta lapsesta ei tule negatiivista

Ei mennä mihinkään uuteen puistoon. Siellä on varmasti ihan tyhmää, lapsi nurisee epäluuloisesti. Vartin ulkoilun jälkeen kaikki on muutenkin huonosti: hihan ja rukkasen välistä pääsee kylmää sisään ja kiinnostavin keinu on varattu. Sisko taas säntää reippaasti kohti uusia asioita.