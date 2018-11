Elämä

Onko sinulla enemmän kavereita kuin kumppanillasi? Vastaa HS:n kyselyyn ja kerro kokemuksistasi

Parisuhteen voivat muodostaa ihmiset, joilla on hyvin erilaiset sosiaaliset piirit. Silloin toisen osapuolen ystävistä ja menoista voi syntyä jännitteitä tai riitoja.



Mitä jos kumppani on yksinäinen ja samaan aikaan itsellä riittää kavereita ja menoja? Onko silloin hyvä ottaa kumppani mukaan omien kavereiden seuraan vai ei? Miltä tuntuu jäädä vaille kavereita, vaikka olisikin parisuhteessa?



Kerro meille kokemuksistasi, teemme aihepiiristä juttua. Olemme erityisen kiinnostuneita pariskuntien löytämistä ratkaisuista kinkkiseen tilanteeseen.



Miten te olette toimineet, jos toisella on laaja kaveripiiri ja toisella ei?