Hyvä ruoka on Suomessa käsitetty väärin

Suomalainen ruokakulttuuri on raakilevaiheessa.

Kirjoittaja on laillistettu ravitsemusterapeutti ja tietokirjailija.

on syönyt liikaa hyvää ruokaa.”Näillä sanoilla olen kuullut selitettävän sitä, miksi joku on ylipainoinen. Esitän vastalauseen.Uskon, että hyvä, nautinnollinen ruoka on avain kohtuulliseen syömiseen. Tämä voi olla vaikea ajatus, jos suhtautuu ruokaan lihottavana, sallittuna tai kiellettynä. Nämä ajatukset kytevät monen syömiskäyttäytymisen taustalla, osalla tiedostamattomana.ruokakulttuuriin kuuluu kyllä herkullisia ja ihania raaka-aineita ja ruokalajeja. Marjat, makeat juurekset, raikkaiden vesien kalat, sienet ja leipäkulttuurin rikkaus lyövät monien maiden tarjonnan mennen tullen. Mutta suomalaisen ruokakulttuurin tavat ja asenteet ovat raakilevaiheessa.Meillä on pragmaattinen asenne ruokaan: sen kuuluu olla täyttävää ja edullista. Ei liian epäterveellistä, mutta liian terveellinenkin on epäilyttävää. Sota-aikojen niukkuus näkyy yhä ruokatavoissa. Hamstrausmentaliteetti on siirtynyt sukuperintönä eteenpäin. Nautiskelulle on sijaa lähinnä joulupöydässä.tarkoittaa maukasta ruokasalaattia tai uunissa hautunutta kalapataa, kun huudahtaa ”tekisi mieli jotain hyvää”. Todennäköisimmin puhuja kaipaa rapisevaa sipsipussia, suussa sulavaa suklaata tai kirpakoita irtokarkkeja. Herkku on tarkoittanut kiellettyä hedelmää, jonka syöminen rinnastetaan syntiinlankeemukseen. On aika määritellä uudelleen, mitä hyvä ruoka ja hyvin syöminen tarkoittavat.ole tarjoamassa ratkaisuksi suklaan himoon porkkanaa. On tärkeää osata iloita täysillä silloin, kun syö niitä niin sanottuja herkkuja. Makoisa kardemummapulla kuuman kahvin kanssa edustaa ehdottomasti hyvää ruokakulttuuria.Mutta toisaalta ajatus siitä, että muukin kuin epäterveellinen ruoka on hyvää, voisi auttaa tekemään terveellisestä syömisestä piirun verran lystikkäämpää touhua.Epäilijöille tiedoksi, että tätä on tutkittu. Nautiskelijat syövät kohtuullisemmin, sillä ruoan hyvyyttä mitataan nimenomaan aistielämyksillä eikä täyden olon tunteella. Ensimmäiset puraisut kun ovat yleensä maukkaimpia.