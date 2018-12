Leena Valmu merkitsi ylös kaikki työpäivän aikaiset sosiaaliset kontaktinsa ja yllättyi – ”Merkitykselliset ihmiset hukkuvat siihen massaan”

Elämä

Leena Valmu merkitsi ylös kaikki työpäivän aikaiset sosiaaliset kontaktinsa ja yllättyi – ”Merkitykselliset ih

Kirjanpidon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elovainio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työpaikoilla

Sekä

Sosiaalisen

”Ystävyyssuhteissakin pelätään torjutuksi tulemista.”

Valmu