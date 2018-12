Elämä

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

syksyllä opettajani oli pitkään pois työstä. Meille sanottiin syyksi poskiontelon tulehdus, mutta arvasimme, ettei se niin voi olla. Kun opettaja palasi töihin, kovistelimme itsevarmasti häntä kertomaan todellisen syyn. Luokan tavanomainen sähellys, hölötys ja kuohunta laantui, kun kuulimme vastauksen.Opettajalla oli ollut keskenmeno.Me, vielä kovin keskenkasvuiset tavoitimme koruttoman totuuden painon. Muistan myötätunnon, jota osasimme ilmaista korkeintaan kömpelösti. Muistan luulleeni keskenmenon olevan hyvinkin harvinaista. Niistä kun ei juuri puhuttu.hetkestä on kolmisenkymmentä vuotta, mutta vielä elää nyrkkisääntö, jonka mukaan raskaudesta ei kannata kertoa julkisesti ensimmäisen kolmanneksen aikana. Älä kerro, koska 15 prosenttia raskauksista menee kesken. Älä kerro, ennen kuin tiedät ultraäänitutkimuksen tulokset.Älä kerro, kun et vielä tiedä miten käy.salaisuuksiaan on ihana kantaa yksin tai vain meidän kesken. Vaikeneminen luo taikapiirin, joka nostaa tietäjät hieman irti tietämättömien todellisuudesta. Toisaalta liian kipeitäkin asioita voi haluta pohtia salassa, turvassa muiden arvailuilta ja arvottamisilta.Kiedommeko keskenmenon näin liiankin moniin myytteihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin? Tulemmeko vahvistaneeksi ilmapiiriä, jossa menetystä on liian vaikea ottaa puheeksi?tulin ensimmäistä kertaa raskaaksi, varjelin salaisuutta työkavereiltani. Herttainen yritys, ottaen huomioon aamuisin vihertävät kasvoni, äkillinen hajamielisyyteni ja kollegan läksiäisjuhliin osunut ”antibioottikuuri”. Silkkaa hienotunteisuuttaan kukaan ei kysellyt enempää, vaikka kyllä he tajusivat, mitä oli meneillään.Minusta salailu tuntui niin raskaalta, että kerroimme mieheni kanssa toisesta raskaudesta varhain niin lähipiirille kuin työpaikoillakin. Järkeilimme, että nämä ihmiset saisivat joka tapauksessa tietää myös jos ”kaikki ei olisikaan hyvin”. Eikä ollutkaan.Raskaus meni kesken, ihan todennäköisyyden rajoissa, tuskin mistään erityisestä syystä.oli niin varhainen, että sikiönkehityksen termein kyseessä oli vasta alkio. Valitettavasti ultraäänitutkimus hämää toiveikasta odottajaa: suurennuksen vuoksi puolitoista senttinen alkio näyttää paitsi vauvalta, myös kämmenen kokoiselta. Melkein jo syliin otettava! Ruudulla ei näy ”se”, vaan hän.Kun kerroin ikävät uutiset, en odottanut kaikkien surevan, tukevan tai kannattelevan minua. Tiesin kyllä jonkun sanovan jotain kömpelöä, ajattelematonta tai syyllistävää. Halusin silti olla kokonaisena läsnä omassa elämässäni, myös murheen hetkillä. Halusin surra, mutta silti kelvata porukkaan.Halusin toipua – ja yksin se olisi ollut paljon vaikeampaa.on yhtä aikaa niin kovin tavanomainen ja niin kovin ainutkertainen. Ilolla odottavan mielessä alkio on ehtinyt kasvaa jo lapseksi. Silloin kesken menee myös mielikuva itsestä vanhempana. Ehkä isovanhemmuus keskeytyy. Tai tädiksi, sedäksi tai serkuksi tuleminen.Tätä menetystä ei päivystävä gynekologi voi hoitaa. Apuun on otettava läheisiä, kohtalotovereita– ja joskus luokallinen teinejä.