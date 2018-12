Elämä

Vitsailu voi auttaa lasta käyttäytymään arjessa, mutta se vaatii herkkyyttä – Asiantuntija: Tärkeintä, ettei v

Koko perhe hirnuu. Isä on taas kertonut ruokapöydässä saman hölmön puujalkavitsin kuin aina. Pieninkin kikattaa syöttötuolissaan, vaikkeivät sanaleikit hänelle vielä edes aukea. Tärkeintä on tunne siitä, että on mukana.