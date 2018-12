Ihmiset ovat unohtaneet isovanhempien vaatehuoltoniksit, siksi vaatteet menevät pilalle niin helposti – Asiantuntijat kertovat, miten vaatteen saa kestämään vuosia

Elämä

Ihmiset ovat unohtaneet isovanhempien vaatehuoltoniksit, siksi vaatteet menevät pilalle niin helposti – Asiant

Nykykuluttajat

”Pikamuoti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Vaatehuollon perusperiaatteita ei tunneta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Kalliimmilta vaatteilta odotetaan liikoja

Naisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toistaiseksi

Muista ainakin nämä vaatehuollon kulmakivet:

Miten pelastaa nuhjuiset nahkakengät?

Kiireessä

Miten pelastaa pölyyntyneet tummat vaatteet?

Pölyisen

Miten pelastaa epäsiistit villavaatteet?

Nukanpoisto

eivät enää viitsi ja osaa huoltaa vaatteitaan riittävästi. Isovanhempien vanhat niksit garderobien hoitoon pitäisi palauttaa takaisin käyttöön.on muuttanut vaatteiden käytön täysin. Huoltamistaidoille ei ole ollut tarvetta. Halvan ostaminen on tehty niin helpoksi, että usein ajatellaan, että on parempi ostaa uusi vaate kuin korjata vanha. Ennen vaatteet maksoivat enemmän ja niitä myös arvostettiin enemmän”, sanoo Jenna Kiuru.Kiuru on opiskellut markkinointiviestintää ja työskennellyt monta vuotta vaatealalla erilaisissa tehtävissä niin ketjuliikkeissä kuin pienemmissäkin yrityksissä. Manninen taas on koulutukseltaan vaatetussuunnittelija ja opiskellut myös jalkinesuunnittelua.naisilla on yhteinen yritys Arkivé Atelier, joka muun muassa myy erilaisia huoltovälineitä ja -palveluita vaatteille, kengille ja asusteille. Verkkosivuillaan he neuvovat, miten erilaisista tekstiileistä pidetään huolta: miten hoidetaan nahkaa, poistetaan nukkaa tai mitä toivoa suutarilta.”Haluamme näyttää ja opettaa, kuinka uudistumisen tunteita voi saavuttaa ostamatta mitään uutta – huoltamalla ja huollattamalla vanhaa”, sanoo Manninen.Naisten mielestä kuluttajien suhde vaatteisiin on monella tavalla vinoutunut.Kaksikon mielestä ihmiset eivät enää tiedä, että vaatteiden, kenkien ja asusteiden elinikää voi pidentää oikein hoitamalla ja huoltamalla.Pesulapusta saatava tieto vaatteen materiaalista ja hoito-ohjeista ei heidän mielestään usein riitä. Myös myyjän pitäisi valistaa kuluttajaa jo ostohetkellä.”Vaatemyyjänä vastaan tuli monia turhia reklamaatiotapauksia, jotka johtuivat siitä, ettei ymmärretty, miten jokin materiaali käyttäytyy”, Kiuru sanoo.Työssään hän huomasi myös, että hoito-ohjeiden antaminen asiakkaille piti usein aloittaa aivan perusasioista, kuten vaikka siitä, että monet villalaadut nukkaavat hankautuessaan tai että viskoosivaate menee kasaan pesussa.mielestä käsitys kalliimpien vaatteiden kestokyvystä on väärä. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että vaatteita saa halvalla. Kun ihminen sitten ostaa kalliimman vaatteen, hän usein olettaa, että se kestää vaikka mitä, Kiuru sanoo.Mutta laadukkaitakin vaatteita pitää huoltaa ja käyttää vain niissä olosuhteissa, joihin ne on tarkoitettu.”Kalliitkaan nahkakengät eivät kestä, jos niillä lampsii vesisateessa.”Suomalaiset ovat kuluttajina usein käytännönläheisiä. Ajatellaan, että kun ostan nämä kalliit kengät, ne kyllä kestävät kaiken jokapäiväisessä käytössä.”Kyllä laadukas kashmir-neulekin nyppyyntyy. Vaatteita ja kenkiä pitää huoltaa, aivan kuten vaikka tukkaa, ihoa tai autoa.”Arkivé Atelier on kaksikolle sivutyö. Tulevaisuudessa he haluavat elättää itsensä vaatteiden huoltamisella, korjaamisella ja kouluttamisella.”Uskon ja toivon, että pikamuodin aika on pian ohi ja kulutus tulee muuttumaan. Kodeissa aletaan kyllästyä krääsään”, sanoo Maria Manninen.He uskovat, että vaatealalle syntyy vielä useita erilaisia uusia tai uusvanhoja palveluita.”Toivon, että isot vaatemerkit alkaisivat tarjota vaatteiden vuokraus-, huolto-, ja korjauspalvelua vaikka kauppakeskuksissa ja ostoskaduilla. Nyt pienet korjausompelimot ovat usein hieman sivussa. Toivon, että vaatteiden huoltamisesta tulisi vielä iso muoti-ilmiö ja sitä kautta itsestäänselvyys”, toteaa Jenna Kiuru.Pese vaate oikeassa lämpötilassa. Älä rumpukuivaa, jos se on kielletty ja kuivata vaate vaakatasossa, jos niin neuvotaan.Tuulettamisella pärjää pitkälle. Esimerkiksi villavaatteille riittää harjaus ja tuuletus. Ripusta puolipitoiset vaatteet käyttökertojen välissä henkareihin, niin ne pysyvät siistinä. Muuten ne päätyvät helposti mytyssä tuolinkarmille ja lopulta pesukoneeseen. Pese vain täysiä koneellisia.Se suojelee pestävää vaatetta. Herkkä vaate, kuten esimerkiksi ohut viskoosipaita saattaa kärsiä pesukoneessa. Rintaliivien pesu ilman pesupussia saattaa hajottaa sekä liivit että pesukoneen.Pintanahkaisille kengille paras vaihtoehto on yleensä hoitoaine ja vaha – pelkkä suojasuihke kuivattaa pintanahkaa ja voi tehdä pinnasta sumean. Myös nahkalaukuille ja -asusteille on omat hoito- ja suoja-aineensa.Esimerkiksi nahkakengät keräävät päivän aikana kosteutta, ja niiden pitäisi antaa kuivua ja palautua muotoonsa vähintään joka toinen päivä. Myös villaneuleiden pitäisi antaa levätä välillä.nuhjuiset nahkakengät pelastaa kostea liina, nahanhoitoaine ja kenkäharja: Pyyhi lika ensin kostealla liinalla. Levitä kengille nahanhoitoainetta pehmeällä puuvillaliinalla ja anna vaikuttaa hetken. Kiillota kenkäharjalla.Mokkakengät freesaantuvat, kun ne suihkuttaa kevyesti vedellä ja harjaa kenkäharjalla tämän jälkeen.tumman vaatteen pelastaja on vesisuihke ja vaateharja:Suihkauta vaatteelle vettä ja harjaa vaateharjalla. Pöly irtoaa ja kuidut oikenevat., harjaus sekä höyrytys uudistavat kovassa käytössä olleet villavaatteet. Villahousuihin muodostuneita polvipusseja pystyy häivyttämään höyryttämällä.Nopea raikastussuihke syntyy sekoittamalla suihkepulloon vettä, etikkaa ja muutaman tipan eteeristä öljyä. Suihkutetaan parinkymmenen sentin etäisyydeltä, jonka jälkeen vaatteen voi jättää hetkeksi tuulettumaan.