Elämä

Vahingoniloinen ajattelee hetken kuin psykopaatti – Neljä faktaa alkukantaisista tunteistamme

ihmisluonnon alhaiset piirteet liittyvät haluun puolustaa itseä ja omaa laumaa.Yksi on tekopyhyys: tuomitsemme muiden ikävät teot jyrkemmin kuin omamme ja tai ystäviemme, osoitti Europe’s Journal of Psychology -lehdessä vuonna 2016 julkaistu kansainvälinen tutkimus. Omia tekoja myös selitellään herkemmin ympäristön vaikutuksella.Erilaisuuden karsastus on usein tiedostamatonta.Eri joukkoon kuuluvat nähdään jopa vähemmän ihmisinä: Princetonin yliopiston pienessä tutkimuksessa vuodelta 2006 havaittiin opiskelijoiden aivojen reagoivan eri tavoin kodittomien ja huumeriippuvaisten kuviin kuin paremmassa asemassa oleviin. Heikompien dehumanisoimisen on havaittu liittyvän haluun uskoa, että maailma on jo oikeudenmukainen – ja kärsivien kohtalo siis ansaittu.Vahingoniloa tuntiessa kuka tahansa ajattelee hetkellisesti psykopaatin tavoin: ei eläydy toisen tunteisiin, vaan jopa nauttii tämän epäonnesta. Näin toteavat ilmiötä analysoineet Emoryn yliopiston tutkijat.Nykyesimerkki porukkaa vahvistavasta aggressiivisesta vahingonilosta on urheilufanien riemu vastapuolen häviöstä. Yksilötason kilpaileva vahingonilo taas syntyy siitä, kun joku itseen verrattu epäonnistuu. Oikeudentunnosta kumpuavaa iloa tunnetaan, kun vaikkapa väärin keinoin menestynyt romahtaa.Alkukantaiset reaktiot voi tunnistaa ja niitä voi vastustaa. Positiivisen psykologian tutkijoiden mukaan empatiakykyä vieraitakin ihmisiä ja ryhmiä kohtaan voi vahvistaa etsimällä tietoisesti yhdistäviä tekijöitä. Ja hyvyys lietsoo hyvyyttä: muiden epäitsekkäiden tekojen todistaminen kohottaa, lisää uskoa ihmiskuntaan ja herättää halun itsekin toimia oikein.