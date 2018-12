Elämä

Monille hiljentyminen joulun viettoon on pelkkää sanahelinää, vaikka se oikeasti kannattaisi

sykkeet ylhäällä autosta lähi­ostos­keskuksemme parkki­hallissa. Tarkoitus on haalia kasaan kaikki puuttuva joulua varten, ja fiilis on sen mukainen eli kireähkö.Sillä siunaamalla, kun läiskäisen auton oven kiinni, höristän korviani – hallissa on jotenkin poikkeuksellisen hiljaista. Ei kuulu autoja, ei askelia, ei puhetta, ei itseasiassa mitään. Puoliso toteaa sen johtuvan siitä, että halli on tukevasti akustiikkalevyjen peitossa, joten efekti on samantyyppinen kuin pehmustetussa huoneessa: kaikki äänet vaimentuvat.laskevat. Hallin hetkellinen hiljaisuus tuntuu siltä kuin joku kaataisi balsamia korviini. Leikin hetken ajatuksella, että jäisin hengaamaan parkkihalliin pidemmäksikin aikaa siitä huolimatta, että ympäristö on muilta osin yhtä epämiellyttävä kuin parkkihallit yleensä tapaavat olla.Olen todennäköisesti keskivertoa herkkäkorvaisempi ja kestän mekkalaa tavallista huonommin. Urbaanina asujana minulla on sangen vähän paikkoja, joissa on mahdollista kokea aitoa hiljaisuutta: aina jostain kuuluu jotain ääntä. Sen vuoksi muistelen haikeasti hiljaisuuksia, joista olen saanut nauttia Saharassa ja Kitkajärven jäällä. Tuntuu ylellisyydeltä, ettei joudu vastaanottamaan ylimääräistä hälyä.hälinää ja melua sietäisikin hyvin, ei se silti tee hyvää. Melusaasteen tuottamista terveyshaitoista on paljon tutkittua näyttöä. Hiljaisuuden on taas todettu hoivaavan esimerkiksi aivoja.Moni kuitenkin viettää arkensa ympäristöissä, joissa on vaikea kuulla omia ajatuksiaankaan. Eihän tarvitse kuin käydä avokonttorissa havaitakseen, miten helposti häiriintyy siitä, että joku vain tavanomaisesti jutustelee kuuloetäisyydellä.Toisaalta osa ihmisistä haluaa nimenomaan häiriintyä ja kaipaa joitain desibelejä sen takia, ettei joudu olemaan hetkeäkään oman itsensä kanssa. Hälytyskellojen on syytä soida, jos tuntee tarvetta olla koko ajan kuulokkeet korvilla tai telkkari päällä.aika antaa hyvän syyn pysähtyä ja hiljentyä. Monelle hiljentyminen joulun viettoon on pelkkää sanahelinää, eikä hiljaisuudelle anneta edes mahdollisuutta tulla, vaikka se olisikin sosiaalisesti sallittua tähän aikaan vuodesta. Se on harmi.Sinänsä ymmärrän kyllä niitä, jotka haluavat ympärilleen ääntä. Hiljaisuudessa on nimittäin yllättävää voimaa. Kun sille antaa tilaa, se nostattaa pintaan asioita, joita ei ole halunnut tai voinut kaikessa hässäkässä kohdata.Hyvä uutinen on se, että jos suostuu jatkamaan hiljaisuudessa vaikka vain lyhyenkin hetken, nuo asiat alkavat usein kirkastua ja työstyä.