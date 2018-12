”Isosiskoni kuvittelee, että voi pompotella minua kuten pienenäkin” – Kun aikuisten sisarusten välille leimahtaa riita, taustalla on usein yksi syy Kun aikuiset sisarukset tapaavat, he saattavat muuttua murrosikäisiksi riitapukareiksi. Pieni skisma sisarusten välillä on normaalia, mutta isommat ongelmat kielivät selvittämättömistä asioista.