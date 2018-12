Elämä

Kun lapsi pettyy lahjaan ja vanhempi lapsen pettymykseen, joulun tunnesoppa on valmis – näin estät sen

Joululahjoihin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tärkeää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsen

kulminoituu valtavia tunteita: Lapset odottavat uusia leluja, aikuiset riemukkaita ja kiitollisia ilmeitä heidän kasvoillaan.Mutta mitä jos lapsi pettyykin lahjoihin? Sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus joulutunnelmaan.Olennaista on, että vanhempi tunnistaa tilanteessa omat tunteensa, Janna Rantala sanoo.Ärsyynnynkö vai turhaudunko, jos lapsi pettyy ostamaani pakettiin?Omaa tunnetta ei joka tapauksessa saisi kaataa lapsen niskaan, sillä ei pieni lapsi sitä ymmärrä. Hänelle kyse on tavarasta, ei tunteista.on, että vanhempi huomaa ja tunnistaa lapsen tunteen ja sanoittaa sen. Lapselle voi vaikka sanoa, että ”sua harmittaa, kun se ei nyt ollut mieluinen. Onpa harmi, olit tosi kovasti odottanut lahjaa”.Mielipahaa ei kannata alkaa ratkoa käytännössä vaikka lahjoja vaihtamalla.Ei myöskään kannata selitellä, ettei enää ehtinyt ostoksille tai toivelelu oli loppuunmyyty. On parempi ohjata lapsen huomio muihin asioihin.vanhemmista ei ärsyynny lapsen lahjakiukusta, vaan syyllistyy. Se on Rantalan mielestä surullista.”Jos ei ole ollut varaa ostaa juuri sitä kallista lelua mitä lapsi toivoo, ja sitten lapsi pettyy, se voi olla vanhemmalle sydäntäsärkevää.”Vanhempi saattaa kokea olevansa huono vanhempi taloudellisten haasteiden takia, vaikka siitä ei tietenkään ole kyse.Jos vaikka vanhemman lapsen kanssa on ollut hankala vaihe tai perheen elämässä on ollut iso muutos, lahjaan kohdistuvat odotukset voivat olla suuret. Silloin lahja voi olla hyvitys tai sillä halutaan näyttää, että välitetään. Isomman lapsen kanssa voi puhua suoraan lahjan merkityksestä antajalle, Rantala sanoo.Rantalan mielestä kannattaa myös muistaa, ettei pettymys tai muut negatiiviset tunteet välttämättä nouse siitä, että tietty lahja on väärä.”Jännitys ennen joulua on ollut lapselle niin kova, että ylivirittyneisyys saattaa purkautua lahjojen kautta.”pettymys voi siirtyä myös aikuiseen. Silloin vanhempi pettyy lapsen pettymykseen.”Miksei mun lapsi voi olla kiitollinen näistä hienoista lahjoista, miksi sen täytyy olla tuollainen kiittämätön kakara?” saattaa vanhempi ajatella.Jos pakettien äärellä on myös isovanhempia, lahjapaineet ja -pettymykset voivat olla vielä kovempia.”Silloin ei voi muuta kuin selitellä asiaa aikuisten kesken. Lasta ei tarvitse rangaista omasta pettymyksestä tai vedota Afrikan lapsiin.”