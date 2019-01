Elämä

Kenenkään tehtävä ei ole vain tyydyttää toisen haluja

On hyvä osata antaa ja vastaanottaa monenlaista seksuaalista mielihyvää.

uudelle vuodelle: pitkä, usean sekunnin mittainen suudelma jokaiselle päivälle. Kehon lämpö toista vasten, sormet hyväilemässä selkää tai juoksemassa hiuksien lomassa. Silmät ehtii avata ja sulkea useaan kertaan saman suudelman aikana. Suudella niin pitkään, että hellyys ja läheisyys muuttuu läikkeeksi nivusissa.Parisuhteeseen saa enemmän ja parempaa seksiä sillä, että luopuu yhdyntä­keskeisyydestä ja lisää arkeen muita tapoja nauttia kehon ja mielen ihmeistä. Paneminen on toki hauskaa, mutta voi maistua puulta jos muu kipinä puuttuu.Jos parisuhteessa on yksikin ihminen, jolla on penis, penetraation jättäminen väliin edes silloin tällöin palkitsee takuulla. Lähes jokainen mies nimittäin jossain vaiheessa elämäänsä kärsii erektiohäiriöistä. Vanhemmiten todennäköisyys sille, ettei aina ota eteen, kasvaa.Jos on tullut harjoittaneeksi auliisti kaikenlaisia muita lihallisen nautiskelun lajeja, erektiohäiriöt eivät ole seksielämän kannalta fataaleja. On hyvä osata antaa ja vastaanottaa monenlaista seksuaalista mielihyvää. Koskettaminen ja orgastisen ihana läheisyys eivät vaadi penetraatiota.olen ollut viimeisen vuoden aikana viehtynyt harjoittelemaan itsetyydytystä ilman kosketusta eli vain keskittymällä. Olen toki toisinaan käyttänyt apunani lantionpohjalihasten puristelua ja hengittämistä, mutta eniten vain ajatellut oman ainutlaatuisen kehoni kykyä tuottaa minulle nautintoa.Olen käynyt puhumassa radiossa runkkaamisesta. On aika hassua edes sanoa runkkaamiseksi sitä, kun makaan silmät kiinni aivan hiljaa paikallani ja hengitän g-, c-, o- ja a-pisteisiin. Kyseiset pisteet saattavat olla tieteellisessä mielessä silkkaa kukkua, mutta omasta mielestäni olen ne löytänyt ja pystyn niiden avulla saamaan ihanaa nautintoa. Olen toki myös osallistanut kumppanini kyseisten miellyttävien erityiskohtien etsimiseen.erektiohäiriöille lienee monia, mutta suorituspaineet on niistä yksi. Voi miten toivonkaan, että kulttuurimme kehittyisi niin vapaaksi ja sallivaksi, että voisimme vapauttaa miehet seksuaalisista suorituspaineista. Ei kenenkään tehtävä ole tyydyttää toista! Jokainen vastaa itse omasta nautinnostaan, joka tapahtuu omissa aivoissa.Toisen ihmisen puolesta ei ikävä kyllä voi vapautua. Tiedän monen miehen toivovan ihan yhtä kipeästi, että naiset vapautuisivat turhista omaan vartaloonsa liittyvistä epävarmuuksista. Miten paljon enemmän saisimme elämäämme onnea ja hekumaa, jos osaisimme taikoa toisistamme nämä turhat paineet pois!Itse en ole keksinyt mitään parempaa tapaa vapautua, kuin keskittyä omassa rauhassa omaan nautintoon. Sitten on valmiimpi myös avautumaan toisen sylissä ja luottamaan siihen, että ilman mitään sen kummempia suorituksia mielemme osaa kiihottua ja kehomme osaa tuottaa meille hämmästyttävää nautintoa.