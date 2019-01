Elämä

Junassa on nappi, joka paljastaa, kuinka kiireisiä olemme – Ja aina joku painaa sitä

Tässä

Olen

En

helsinkiläinen mielenlaatu tiivistyy: lähijunan oven avaava nappi.Kun olin vielä tuore junantuoma, naureskelin paljasjalkaisille salaa. Joka junassa on aina vähintään yksi. Siis yksi, joka käpälöi sitä nappia satoja metrejä ennen asemaa, uudestaan ja uudestaan.Nappiin koskeminen etuajassa on tietenkin turhaa. Aiemminhan ne toimivat niin, että painallus ennen junan pysähtymistä ei vaikuttanut mihinkään.Hiljattain niissä tapahtui pieni tekninen muutos meidän kärsimättömien vuoksi. Ovi muistaa etuajassa tehdyn painalluksen ja aukeaa sitten ajallaan.Siis ensimmäisen painalluksen, ei kymmentä seuraavaa. Ne ovat yhä hyödyttömiä. Alkuun nauratti, koska tällainenhan se ennakkoluulo maakunnissa pääkaupunkiseudusta on. Kaikilla siellä on kiire.Sitten sain itseni kiinni samasta. Sormeilen sitä nappia hermostuneena itsekin. Jos en tee niin ja seison lähinnä ovea, ennen pitkää takaa ojentuu jonkun vielä hätäisemmän käsi painamaan sitä puolestani. Samalla saan tuomitsevan katseen.edelleen digiuskovainen. Enimmäkseen teknologia helpottaa elämää, lähentää meitä eikä loitonna.Mutta hetkeä ennen ovelle siirtymistä olen alkanut miettiä.Siinä me istumme penkeissämme ja hipelöimme kännyköitämme jokainen, niin kuin aina. Joku epäilemättä lukee näytöltä romaania, toinen maksaa sähkölaskua, kolmas pitää yhteyttä rakkaaseen ystävään.Mutta hirveän iso osa on samaa kuin itsekin tänään teen. Klikkaamista klikkaamisen vuoksi, hysteeristä todellisuuden näpelöintiä. Hälyä, jatkuvaa pakonomaista päivittämistä, ajan haaskausta, itse luotua kiirettä.Koko ajan pitää tarkistaa, onko jokin jo mennyt ohi.Olen huolissani aivoistamme, lajitoverit. Yhä useampi valittaa, että keskittyminen on mahdotonta. Kun liikkeeseen on oppinut, ei osaa pysähtyä yhteen asiaan kerrallaan.usko uudenvuodenlupauksiin, ne sopivat hyvin harvinaiselle ihmistyypille. Meidät muut ne ajavat repsahduksiin, ylilyönteihin ja itseinhoon.En siis aio lopettaa napin painelua, en internetissä enkä junan eteisessä. Kohtuutta mietin.Sitä, että kenties kiireen ja pakonomaisen klikkailun vastapainoksi olisi ehkä hyväksi etsiä enemmän hetkiä, joista ne puuttuvat kokonaan.Keskittymistä. Pysähtymistä. Rauhaa. Ymmärrystä, että juna liikkuu, antaa sen liikkua. Niin on hyvä.