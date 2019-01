Elämä

Haksahdin netin DNA-testiin, vaikka muuten suojelen yksityisyyttäni – nyt jossain on tallennettuna minunkin ge

Myönnän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dna-testit

, vaikka vähän nolot­taakin: hak­sahdin joulun alla tilaa­maan kotona tehtävän dna-testin, jonka perusteella saisin tietää, mihin sukujuureni ulottuvat.En ole innostunut sukututkimuksesta eikä elämäntarinassani ole kysymysmerkkejä, joihin kaipaisin vastauksia. Noista kahdesta syystähän moni tekee kyseisiä testejä ja saakin niiden ansiosta kaipaamaansa lisätietoa. On myös ihmisiä, joiden elämän dna-testin tuottama tieto on suorastaan mullistanut.kohdallani kysymys oli ennen kaikkea hetken mielijohteesta. Ajattelin jotain sen tyyppistä, että kokeilen, mistä tuossa melko scifin oloisessa touhussa on kysymys. Vielä jokunen vuosi sitten en olisi voinut kuvitella, että on ihan arkipäiväistä lähettää vanutikussa sylkeään rapakon takana olevaan laboratorioon ja saada vastineeksi dna-dataa.En tietenkään saanut mielijohdettani eristyksissä. Taidan kuulua testien kuluttajakohderyhmään, sillä törmäsin loppuvuodesta siellä sun täällä tarjoushintaisten testien mainosklippeihin. Niissä iloiset ihmiset availivat testituloksiaan ja hämmästelivät niitä.Kotitestibisneksen on arvioitu kasvattavan arvoaan lähivuosina, vaikka siinä liikkuvat jo nyt isot rahat.testaamiseni siis nolottaa, ja kahdesta syystä. Ensinnäkään en tullut tehneeksi kotitöitä kunnolla. Valistin itseäni vasta jälkeen päin siitä, että eri firmat voivat tehdä testejä eri tavoilla. Se voi näkyä myös tuloksissa.Niin ikään en juurikaan uhrannut ajatuksia sille, että jossain totta tosiaan on tällä hetkellä tallennettuna dna-tietojani, vaikka muuten vaalin yksityisyyttäni verrattain valistuneesti.Toisekseen ymmärsin vasta tulokset saatuani, että minulla oli kuin olikin ollut odotuksia testin suhteen. Sen tulokset olivat nimittäin juuri sellaiset kuin olisin voinut etukäteen kuvitella niiden olevan. Makustelin oloani ja tajusin, että postittaessani vanupuikon olin laittanut matkaan myös ikiaikaisen toiveen oppia itsestäni jotain uutta, kuulla vähän lisää tarinastani.En varmastikaan ole ainoa: iso osa dna-testien kasvavasta suosiosta selittyy samalla tarpeella, joka saa ihmiset tekemään esimerkiksi netin geneerisiä persoonallisuustestejä ja tilaamaan astrologiakarttoja.pohjaavat toki tieteeseen, ja voi olla, että niistä on ihan lähitulevaisuudessa todellistakin hyötyä kuluttajien käsissä.Kuitenkin jos tuntuu siltä, että kaipaa vahvistusta omasta ainutlaatuisuudestaan, sen saa ilman testiäkin. Ei tarvitse kuin muistuttaa itseään siitä, että jokainen meistä – pois lukien identtiset kaksoset – on dna:altaan omanlaisensa.