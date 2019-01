Elämä

alla äitini lähetti viestin, jossa kysyi, haluanko lähteä loppuviikosta hänen seurakseen hoitamaan veljeni lapsia.Mikäs siinä, ajattelin, katsoin kalenteriani ja vastasin, että minulle sopisi torstaina töiden jälkeen.Ennen kuin ehdimme lyödä tarkan ajan lukkoon, aloin epäröidä. Olisi kiva, jos voisin mennä töistä kotiin lepäämään, ajattelin. Siivotakin pitäisi, ja vintti on edelleen tyhjentämättä remontin alta.Tuttu ajatus kuitenkin valtasi mieleni: eiväthän nämä nyt ole oikeita syitä kieltäytyä lastenhoidosta. Kohta koko suku luulee, etten rakasta veljeni lapsia!syntyvyyden laskua kauhistellaan mediassa harva se päivä. Vikaa etsitään milloin “nolla-aikaa” viettävistä sinkuista, milloin lapsettomista, jotka kammoavat ajatusta “prismaperheen” arjesta. Keski-ikäisen miespoliitikon kehotusta osallistua “synnytystalkoisiin” on sitäkin vaikea unohtaa.Toisinaan tuntuu, että miten tahansa lapseton ihminen vapaa-aikansa käyttää, on se itsekästä. Tämä on väärin.Elämä ilman lapsia kun ei ole sen itsekkäämpää kuin lapsellisenkaan, ei edes silloin, kun lapsettomuus on vapaaehtoista. Lapseton ihminen on se, joka työskentelee pyhät, kun perheelliset työkaverit ovat vapaalla. Häneltä ei juuri kysellä, voiko hän sovittaa elämänsä työn ympärille vai ei.Kun lapsettoman kollega jää äitiysvapaalle ja alkaa keräys hierontalahjakorttia varten, lapseton osallistuu siihen kerta toisensa jälkeen mukisematta – muuten hän vaikuttaa ihmishirviöltä. Siksi lapsettomat ovat hiljaa.Samaan aikaan heiltä jää kokematta asioita, jotka mainitaan kun perheen perustamista suositellaan: Koko perheen yhteiset voileivät television ääressä. Rakastavat taaperot, jotka juoksevat äitiä tai isää vastaan eteisessä töiden jälkeen. Salaisuudet, joita lapset kertovat vain omille vanhemmilleen.omaa aikaa, sitä lapsettomilla ihmisillä on. Ja luultavasti heistä jokainen toivoo, että voisi itse päättää sen käytöstä – vaikkei sitä aina ääneen rohkenisikaan sanoa.