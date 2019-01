Kotiäidit eivät ole luusereita, sanoo perheelleen omistautunut Sirpa Selänne – Nyt hän kaipaa uutta tekemistä, mutta kuka ottaisi 49-vuotiaan kotiäidin töihin?

Elämä

Suomen tunnetuin kotiäiti

Suomen tunnetuin kotiäiti Sirpa Selänne joutuu usein selittämään, miksi omistautui perheelle. Aviomies Teemu Selänteen ei ole tarvinnut omaa uravalintaansa selitellä. Nyt Sirpa Selänne on alkanut pohtia, pitäisikö mennä ”oikeisiin” töihin.

Kiirettä on pitänyt. Sirpa Selänne on ollut perheineen Suomessa alle kolme viikkoa. Sinä aikana on vietetty joulua 36 ihmisen voimin Selänteiden Suomen-kodissa Kirkkonummella. Tapaninpäivänä lähdettiin neljäksi päiväksi Leville.