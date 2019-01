Jouko Alhainen osaa viestiä lintujen kanssa – Kookka-kurki asuu lintuharrastajan kotitilalla ja mököttää kasvatti-isälleen välillä päiväkausia

Elämä

Jouko Alhainen osaa viestiä lintujen kanssa – Kookka-kurki asuu lintuharrastajan kotitilalla ja mököttää kasva

Onpas

Humppilassa

”Kerran takapihalle kerääntyi samaan aikaan 64 kurkea. Ja jokaisella oli asiaa.”

Mikä

Alhainen

”Minulle kävi niin kuin pojille usein käy: kellohameet alkoivat näyttää näteiltä ja tuoksuivat niin hyvälle.”

Vielä

Kookan

Alhainen

”Olemme sivistysvaltio ja vielä rikas, mutta olemme silti tehneet tyhmiä valintoja.”

Perheessä

Jos Kookka-kurki on sitä mieltä, että Alhainen on jutellut vaimonsa kanssa jo riittävästi, lintu pyrkii tulemaan heidän väliinsä.

Lintuharrastajan

Lintujen

Vaikka

Juttua varten on haastateltu myös BirdLife Suomen toiminnanjohtajaa Aki Arkiomaata.