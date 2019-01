Elämä

Lasteni ajatusleikki oli niin osuva, että se paljasti sekä perheemme heikot kohdat että minun kateuteni

Iltapalaa

Lasten

Mutta

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

mutustellessa lapset keksivät kysyä toisiltaan: Mihin perheeseen muuttaisit, jos olisi pakko?Yksi lapsista ei edes odottaisi pakkotilannetta. Hän heilauttaisi kerran kättään ja katoasi metsän siimekseen. Siellä asuu ystävän perhe, jonka luota hän aina palaa onnea ja savunhajua tihkuen, neulasia korvakäytävissä. Innostuneissa tarinoissa vilahtelevat kirveet ja nuotion sytyttämiset – eli puuhat, joihin kaupunkilaisella kotisisäpihalla ei parane ryhtyä.Toinen uppoutuisi perheeseen, jossa leikin henki saa vallata lapset ja kodin koko päiväksi, eivätkä aikuiset koskaan hermostu. Tuoresaalista! Limoja! Pienten muovisten eläinhahmojen suhdedraamoja!Kolmas järjestäisi itsensä naapuriperheeseen, jossa hoksataan kiinnostavat lastentapahtumat ennen kuin ne ovat auttamattomasti ohi, mennään pulkkamäkeen kun sää nyt kerrankin sallii ja ylipäätään tehdään kaikkea sitä, mihin meilläkin periaatteessa kyllä olisi mahdollisuus, mutta valitettavasti nyt ei ehdi.pohdintaa kuunnellessa mietin, mitä nämä toiveet kertovat meistä, lasten todellisesta perheestä? Jos pahaa haluaa ajatella: emme anna lasten samoilla, leikkiä, ulkoilla ja osallistua. Hermoilemme, pakotamme, rajaamme. Olemme laiskoja, kiireisiä, saamattomia.Ei kovin mairitteleva kuva meistä. Mieleen hiipii selittelyn tarve, halu oikaista lasten väärinkäsitys.Kuulkaahan nyt ipanat, se on niin että ruoho vaan vaikuttaa olevan vihreämpää aidan toisella puolella! Kaverin kanssa on helpompi tulla toimeen kuin sisaruksen, kun kaveria näkee vähemmän ja kivemmissa merkeissä. Ja kaverin perheessä kyläillään silloin kun ei ole koulua, kotitöitä tai pakollisia menoja!Tietysti kaveriperheen aikuiset vaikuttavat kivemmilta, mutta se on vaan vieraskoreutta! Kyllä muuttuisi ääni kellossa jos muuttaisit perheeseen todenteolla. Ollaanhan mekin piirun verran aktiivisempia, huomaavaisempia ja rennompia kun kaveri on meillä käymässä!tietysti pysyn hiljaa. Hetkellinen kateus, osattomuus ja kelpaamattomuus kun nyt kuuluvat tähän vanhemmuuden hommaan. Niitä ei kannata huudella ääneen, lasten taakaksi, heidän iloaan pilaamaan.Vaan eipä niitä kannata yrittää sivuuttaakaan. Kateus naamioituu taitavasti. Jos sitä ei tunnista, se livahtaa lauseenpuolikkaisiin, ilmeisiin, vaikenemisiin. Kateus osaa ihan vain hämmästellä – hyvässä hengessä tietysti– toisen perheen tapoja. Se osaa perustella aivan loogisesti miksi meillä toimitaan toisin, mutta tekee sen äänensävyyn, josta kyllä ilmenee mitä mieltä toisista todella ollaan. Liian kipeä osattomuus, toistuva ulkopuolelle jääminen saa mitätöimään muiden arvon. Se saa kieltäytymään lapsen puolesta kutsusta silloinkin kun hän olisi aidosti tervetullut.Sillä eiväthän lasten toiveet kerro meistä pahaa. Ne kertovat, että heillä on käynyt satumainen onni: lapsi on löytänyt ystävän.