Kaikkitietävä besserwisseri saattaa kärsiä ylivertaisuusharhasta – harha selittää myös luottamusta uskomushoitoihin

Elämä

Kaikkitietävä besserwisseri saattaa kärsiä ylivertaisuusharhasta – harha selittää myös luottamusta uskomushoit

”Sosiaalisen median

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Knuuti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Henkilö tietää asiasta niin vähän, ettei ymmärrä oman tietämättömyytensä syvyyttä.”

Knuuti on mukana

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hoitojen tehoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nosebossa koehenkilö voi saada oikeita oireita keksitystä tai oletetusta uhasta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mediatorilla