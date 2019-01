Elämä

Kutsumus voi antaa energiaa, mutta myös polttaa loppuun – Neljä faktaa intohimosta ja kutsumuksesta

1. Mieluisaa

2.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3.

4.

ja merkityksellistä työtä jaksaa usein tehdä palavalla innolla, mutta se voi myös karata käsistä. Kanadalaistutkijat ovat määritelleet kaksi intohimon lajia: harmonisen ja pakkomielteisen. Ensimmäisessä ihminen hallitsee intohimoaan ja valitsee tehdä töitä sen eteen. Jälkimmäisessä kutsumuksesta tulee sisäinen pakko, josta mieliala ja itsetuntokin riippuvat vahvasti.Intohimon lajien vaikutuksia kartoitettiin laajasti Motivation and Emotion -lehdessä vuonna 2015 julkaistussa meta-analyysissä. Harmoninen intohimo oli yhteydessä myönteisiin tunteisiin, flow-kokemuksiin ja parempiin suorituksiin. Pakkomielteinen intohimokin energisoi, mutta liittyi myös ahdistukseen ja murehtimiseen. Norjalaisväitöksen mukaan pakkomielteinen suhde työhön altistaa loppuunpalamiselle ja voi haitata työn ja perheen yhteensovittamista sekä työpaikan ilmapiiriä.Joillekin oma juttu kirkastuu jo varhain. Aina kutsumus ei selviä pitkälläkään pohdinnalla, vaan vasta tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia asioita. Into voi myös kasvaa tehdessä – ainakin, jos työ on itse valittu ja se edistyy, kertoo saksalaistutkimus vuodelta 2014. Mitä enemmän yrittäjät olivat ponnistelleet projektiensa eteen, sitä intohimoisemmin he niihin suhtautuivat.Jos on palavan kiinnostunut jostakin, sitä kohti kannattaa pyrkiä. Journal of Vocational Behavior -lehdessä julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa tyytymättömimpiä olivat ne, jotka tunsivat kutsumusta mutta eivät olleet tehneet mitään seuratakseen sitä. Myös heidän sitoutuneisuutensa työhön ja terveytensä oli heikompi kuin niillä, jotka eivät edes kokeneet mitään kutsumusta.