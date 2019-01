Elämä

Kalju, nopea puhumaan, huomioi muita – Ihastumisen kohteet muistuttavat usein toisiaan, mutta aina emme huomaa

aikoinani siihen, että ihastuksieni puhetavassa oli jotain samaa. Ei kaikkien, mutta todella monien. Ihastuksieni puhe kuulosti usein epämonotoniselta, se nousi ja laski, venytteli ja kiirehti. Melodia ja rytmi vaihtelivat.Ei ole aivan harvinaista, että ihmisen ihastukset tai kumppanit muistuttavat joissain asioissa toisiaan. Joillakuilla on oma selkeä tyyppinsä, jollaisesta he yhä uudestaan kiinnostuvat, joillakuilla taas toistuu yksittäisiä piirteitä.Joillain on aina kilttejä ja älykkäitä miehiä, toisilla mielipiteensä itsevarmasti ilmaisevia naisia. Yksi tietämäni ihminen on toistuvasti päätynyt yhteen kaljujen miesten kanssa.ovat usein tiedostamattomia. Olen varma, että ihastuksistani löytyisi enemmänkin yhteisiä piirteitä, mutta olen vain liian sokea huomatakseni niitä. On paljon ominaisuuksia, joita emme helposti tiedosta toisissa: puherytmi, kävelytyyli, ryhti, katseet, eleet, pienet tavat ottaa toiset huomioon. Veikkaan, että niiden vaikutusta ihastumiseen aliarvioidaan.Toki edustan itsekin jotain miestyyppiä minusta kiinnostuneille naisille. Olen osa ihastusten sarjaa, mutta harvoin osaan arvata, mitkä teemat sarjassa toistuvat. Liityn tiedostamattani joukkoon pienikätisiä tai huonoryhtisiä tai huppareihin pukeutuvia tai kirjallisuusviittauksia käyttäviä miehiä.on eri asia kuin kriteeri. Ihmiset, jotka päätyvät toistuvasti yhteen kaljujen tai punapäiden kanssa, eivät todennäköisesti linjaa lähtevänsä treffeille vain kaljujen tai punapäiden kanssa. Joku saattaa ponnistella pois omasta tyypistään, varsinkin, jos suhteet epäonnistuvat pahasti.Jos ihmisen kaikki ihastukset kutsuttaisiin samoihin juhliin, ja joku ulkopuolinen tulisi käymään paikalla, tämä huomaisi kyllä, että täällä on nyt jotain outoa. Omien ihastuksieni juhlissa, uskon, olisi leppoisa tunnelma. Joidenkin toisten juhlissa olisi viehättävän kaoottista.