Elämä

Vältä tätä yleistä toimintatapaa sängyssä – sen lopettaminen voi johtaa parempaan seksiin kuin aikoihin

Ih­mi­nen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Myös ihminen, jolla on penis, pystyy tarpeen tullen teeskentelemään orgasmin.”

Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Joku vaalii kumppaninsa seksuaalista itseluottamusta, toinen haluaa tilanteesta nopeammin pois.”

Vaikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tyypillisempi

Tiedän,

voi fei­kata eli tees­kennel­lä saa­vansa kump­paninsa kanssa orgasmin. Tämä asia tuskin yllättää ketään aikuista.Sen sijaan se voi yllättää, ettei kyseessä ole mitenkään marginaalinen ilmiö. Aika moni on ainakin joskus antanut kumppaninsa ymmärtää, että on saanut orgasmin.Todettakoon - ennen kuin joku alkaa urputtaa ilmiön sukupuolittuneisuudesta – että myös ihminen, jolla on penis, pystyy tarpeen tullen teeskentelemään orgasmin. Niinikään huvitun kuullessani ihmisistä, jotka väittävät olevansa erehtymättömiä arvioidessaan, saako kumppani orgasmin vai ei – ovathan orgasmit ainutkertaisia ja ihmiset ainutlaatuisia.teeskentelevät lukuisista syistä. Tätä lähtökohtaa puoltaa myös aiheesta tehty tieteellinen tutkimus. On suhteita, joissa yksi ei kysy, eikä toinen kerro. Joku taas antaa väärän todistuksen vaaliakseen epävarman kumppaninsa seksuaalista itseluottamusta tai helpottaakseen omaa ahdistustaan, koska luulee olevansa orgasmivaikeuksiensa takia jotenkin viallinen.Sitten on tilanteita, joissa ihmiset feikkaavat päästäkseen itselleen epämiellyttävästä tilanteesta nopeammin pois. Tällöin voi kysyä, haluaako vauhdittaa jonkin sellaisen loppumista, minkä ei olisi kenties koskaan ollut hyvä alkaa tai mikä olisi syytä laittaa poikki samantien.se harvalle juolahtaa mieleen, teeskennellessä voi tulla vahvistaneeksi myös seksuaaliseen nautintoon liittyviä stereotypioita ja myyttejä. Henkilökohtainen on tässäkin asiassa poliittista.Sen vuoksi, että teeskentelyyn on lukuisia syitä, sen vaikutuksetkin ovat yksilöllisiä. Koska jokainen määrää omasta itsestään, ulkopuolinen ei voi väittää tietävänsä, mikä palvelee ketäkin ja millä tavalla. On hyvä muistaa esimerkiksi, että on ihmisiä, jotka ovat orgasmin saamista simuloimalla oppineet, mikä omalla kohdalla toimii.tarina kertoo kuitenkin ihmisestä, joka suhteen alussa teeskentelee tuottaakseen kumppanilleen hyvän mielen. Tavallista on myös se, että ajan kuluessa sekä teeskentelyn lopettaminen että aiheen puheeksiottaminen alkavat tuntua kovin vaikeilta. Usein teeskentely alkaa vaikuttaa kaikkeen seksissä: voi olla hankalampaa nauttia ylipäätään, ja voi olla vaikea kokea yhteyttä kumppaniin.että neuvoni tilanteeseensa muutosta toivovalle on sarjaa helpommin sanottu kuin tehty: suosittelen kertomaan kumppanille asian todellisesta laidasta. Se taas ei tarkoita samaa kuin että antaa kaiken tulla ulos ilman sen kummemmin miettimättä. Sillä, miten sanansa asettelee ja minkä tulokulman valitsee, on iso merkitys. Voi vaikka kertoa, että haluaa puhua aiheesta, joka tuntuu itsestä todella vaikealta ja avata sitten pikkuhiljaa omaa kokemusmaailmaansa.Rohkeutta voi saada myös siitä mahdollisuudesta, että kumppanin kanssa feikkaamisesta, toiveista ja tarpeista käydystä keskustelusta saattaa tulla aidoin kohtaaminen hetkeen – ja mahdollisesti parempaa seksiä kuin aikoihin.