Mitä teet ensimmäisenä kokatessasi? Tämä pieni muutos voi johtaa siihen, että kasviksia on lautasella enemmän

viikkoina on julkaistu kaksi tärkeää ravitsemusraporttia. Ensimmäinen oli suomalaisten ravitsemustottumuksia selvittävä Finravinto-tutkimus. Se kertoo, että Suomessa miehistä ainoastaan 14 prosenttia ja naisista 22 prosenttia pääsi suositeltuun puolen kilon päivittäiseen kasvis-, hedelmä- ja marjapottiin.Toinen julkaisu oli ruuantuotannon ekologista kestävyyttä puntaroinut EAT-Lancet Commission -raportti. Sen mukaan kasvisvoittoinen ruokavalio on maapalloa pelastavien supersankareiden valinta.miten ujuttaa kasviksia ruokavalioon, jos niitä ei ole tottunut syömään?Kirjaimellisesti hyvä nyrkkisääntö on, että jokaisella aterialla on ainakin kourallinen kasviksia, hedelmiä tai marjoja – olivat ne sitten tuoreita, kypsennettyjä tai pakastettuja. Marjajauheita voi lisätä puuroon ja smoothieen. Wokkeihin, keittoihin ja patoihin kasvikset sujahtavat luonnostaan.Yksi ruuanlaiton itsestäänselvyys kannattaa kumota. Aloita kokkaaminen siitä, että ladot työpöydälle ensin kasvikset ja mietit sitten, millä niitä höystäisit. Tyypillisesti ruuanlaitto kun on lähtenyt jauhelihan tai kanasuikaleiden paistamisesta.maustamiskikat ovat tervetulleita, jos ne lisäävät kulutusta. Kasvisten maustamiseen voi kokeilla öljyjä, sitrushedelmien ja etikoiden happamuutta, hippusta suolaa, yrttejä sekä valmiita salaattikastikkeita. Sokeria saa ripottaa happamille marjoille, jos ne sillä tavoin tulevat paremmin syödyiksi.Uusien kasvisten, hedelmien ja marjojen syömisen opetteluun kannattaa suhtautua kuten elämysmatkaan: villejä kokemuksia ja makuja arkisen kauppareissun seurauksena!Tärkeintä on aloittaa jostain. Erään masennusta sairastaneen asiakkaani kanssa riemuitsimme siitä, että hän sai tavaksi ostaa pussillisen mandariineja syötäväksi. Hänen voimavaroihinsa nähden se oli hyvä aloitus.Jokainen hevi-haukkaus on kotiin päin.