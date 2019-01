Elämä

Eduskuntavaaleihin seksuaalirikoksilla ratsastavien on osattava ratkaista sekä turvapaikanhakijoiden että kant

Nai­siin

Ulkomaalaiset

Pikaratkaisut,

Rikosten

Näiden

Tänä

Kirjoittaja on filosofi ja tietokirjailija.