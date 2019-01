Mopopojat tunnistavat Roosa Puontin, 26, Prismassa, mutta eivät uskalla lähestyä – heille Puonti on Rosie River, jonka pitää olla varovainen miespuolisten fanien kanssa

Elämä

Pelijengin kuningatar

Kello

Pelaamisen

”Prismassa mopopojat katselivat, uskaltaisiko tulla juttelemaan.”

Katsojat

”Striimaamalla saa hankittua itselleen huolettoman toimeentulon.”

”On ollut vakavampia stalkkaajia. On pervoja. Varovainen pitää olla.”

Puonti

Puonti

”Jos striimissä tapahtuu jotain hassua, kuten vaikka pudotan kahvikupin, se saattaa mennä Youtubessa viraaliksi.”

Pelistriimaajan

”En näe ystäviäni juurikaan enää livenä.”