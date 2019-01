Elämä

Sosiaaliset normit tuntuvat etenkin vammaisten elämässä: Yhteiskunta on suunniteltu tervettä ruumista silmällä

Sosiaaliset

Konkreettisimmillaan

On eri asia

On normeja

normit eivät kurista joka tyypin kurkkua. Toiset meistä solahtavat useisiin sosiaalisiin normeihin niin helposti, että on vaikea hahmottaa mistä toiset valittavat.Osa normeista on sellaisia, jotka vain ”tiedetään”. Ne liittyvät käyttäytymiseen ja uskottavuuteen. Toisia apinoimalla ja tarkkailemalla jo lapset hoksaavat mikä on sopivaa ja toivottavaa.Musta oppilas, pieni tyttö, oli tullut kertomaan mustalle opettajalle, ettei tämä voinut olla opettaja. Lapsi ei ollut koskaan nähnyt mustaa ihmistä auktoriteettiasemassa, eikä siten tiennyt sen olevan mahdollista. Esikuvien perusteella me arvelemme mitä meistä voi tulla.Joskus koulun pihalla keskusteltiin tulevaisuudensuunnitelmista. Minä ilmoitin, että minusta tulee presidentti. Sain vastaani naureskelua: ei sinusta todellakaan tule. En yhtään ymmärtänyt miksi se ei olisi mahdollista ja mille tässä nauretaan. Vieläkään en ole ihan varma, sillä olin todella hyvä koulussa. Jokin persoonassani oli vääränlaista. Siihenkin.yhteiskunnan normit tuntuvat vammaisilla. Jos pää ei näy puhujanpöntöstä ja rakennukseen ei pääse edes sisälle, sitä ymmärtää ettei kuulu niihin, joiden oletetaan täällä kulkevan ja puhuvan. Siksi kannatan esteettömyyttä uutena normina.Eivät kaikki tietenkään syrji vammaisia tahallaan. Tietämättömyys ja ajattelemattomuus syntyvät siitä, että yhteiskuntaa on totuttu suunnittelemaan tervettä ruumista silmällä pitäen. Järjestin kerran tilaisuuden paikassa, jonka esteettömyyden tarkistin etukäteen sähköpostitse. Paikan päällä kävi ilmi, että pyörätuolille ajateltu luiska oli hengenvaarallinen tilapäinen viritys. Eräs kutsuvieraistani ei päässyt sisään.yhteiskuntapolitiikassa ohjata sellaista työtöntä työhön, joka on terve, kuin sellaista, jonka syöpä on juuri uusinut. Ihmiset kamppailevat arjessaan tilanteissa, jotka eivät mahdu normeihin. Tätä tarkoitetaan, kun puhutaan tarpeesta yksilölliseen tai ihmislähtöiseen palveluun. Se ei valitettavasti ole vielä normi.Kun ajattelemme eri ammattiryhmiä, mieleemme nousee erilaisia kuvia. Usein niissä kuvissa näkyy sukupuoli, mutta lähes aina terve ruumis ja mieli. Kun taiteilijan tie on alkanut kehitysvammaisten palvelutalon taidetoiminnasta, ammatti ei enää näytäkään ammatilta, vaan jonain harrastuksena vain. Jos normi ei ota huomioon autistia, normi on syrjivä. Sellainen normi pitää muuttaa., joita ei ole kirjattu sääntöihin ja joita ei voi esteettömyyskartoituksessa yhtä helposti osoittaa. Se on sosiaalisten paineiden, toisten ihmisten toiveitten täyttämisen hetteikkö.Minusta tuli feministi, kun riittävän moni aikuinen sanoi, että ”miten sinä nyt noin, vaikka olet tyttö”. Olin onneksi kasvatettu luottamaan olevani ihana juuri näin, joten kieltäydyin uskomasta olevani vääränlainen. Uskoin, että normi tyttöydestä on väärä. Se on liian kapea, jos minä en siihen muottiin mahdu.