Elämä

Oletko sitoutunut kumppaniisi vai yritätkö sitoa hänet itseesi?

Alku­vuosi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei välttämättä mietitä, mihin oikein mennään, kun mennään naimisiin.

Puhun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valtaosa

Yllättävän monen mielessä sitoutuminen sekoittuu sitomiseen.

Arvostan

Nykyhäät

on eri­lais­ten hää­tapah­tumien kulta-aikaa. Mikä­li aikoo järjestää kesällä hulppeat kemut, puoli vuotta hujahtaa nopeasti suunnitellessa ja järjestellessä.Näin suhdeongelmia työkseen pohtivana sitä välillä toivoo, että ihmiset laittaisivat osan häiden valmisteluun käyttämistään resursseista suhteensa työstämiseen. Moni ajattelee asioiden suttaantuvan tulevaisuudessa omalla painollaan, kun ollaan kerran päästy siihen pisteeseen, että ollaan menossa naimisiin. Sen sijaan ei välttämättä mietitä, mihin oikein mennään, kun mennään naimisiin.tietenkin nykyajasta. Ajathan ovat muuttuneet, mikä on tässä yhteydessä pelkästään hyvä asia. Siitä on kiittäminen yhteiskunnallista kehitystä, joka näkyy lisääntyneenä hyvinvointina, tasa-arvona ja yhdenvertaisuutena. Ylipäätään suhde-elämä on muuttunut parempaan. Ensinnäkin avioliiton solmimiseen ei enää liity samanlaista sosiaalista tai taloudellista painetta. Ajatus, että pitää pariutua johonkin tiettyyn aikaan mennessä, on aikansa elänyt.Lisäksi erot erilaisten liittojen välillä ovat liudentuneet, avoliittokin on liitto. Erilaisille elämäntyyleille, -valinnoille ja suhdemuodoille alkaa olla tilaa. Esiaviollisen seksin käsite tuntuu hyvin vanhanaikaiselta. Naimisiin ei tarvitse mennä, jos haluaa lapsia: Mahdollisen jälkikasvun hyvän elämän toteutumisesta voidaan pitää huolta mitä moninaisimmin tavoin. Eroamista ei paheksuta tai panikoida niin kuin ennen vanhaan.kuvailee menevänsä naimisiin yksiöllisistä tunnesyistä: naimisiin halutaan tai se tuntuu hyvältä. Halu järjestää kerran elämässään isot bileet on sekin hyvin ymmärrettävää. Toki olisi hienoa, jos meillä olisi myös muita tapoja ja syitä juhlistaa rakkautta näyttävästi. Se, että vaakakupissa painaa usein myös laillinen turva, kertoo taustalla olevien rakenteiden vaikutuksesta ja siitä, ettei näitäkään valintoja tehdä pelkästään kahden kesken.Suhteelle tekee palveluksen, mitä paremmin tiedostaa, millaiset ihanteet, arvot, ajatukset ja uskomukset ohjaavat omaa toimintaa. Niitä kannattaa miettiä suhdestatuksesta riippumatta.itse sisäsyntyistä, omasta halusta kumpuavaa sitoutumista – oli suhteen muoto sitten mikätahansa. Se vaatii uskallusta ja halua kasvaa sekä tuo tavallisesti paljon hyvää: esimerkiksi kokemuksen siitä, että suhteessa on turvallinen ja luottavainen olo. Yllättävän monen mielessä sitoutuminen kuitenkin sekoittuu sitomiseen eli oletukseen siitä, että toisen saa jotenkin kiinnitettyä itseensä ja pidettyä tietynlaisena – ikuisesti. Mikäli tämäntyyppisiä odotuksia ei pysty kriittisesti tutkailemaan, voi ilman kristallipalloakin povata ongelmia.ovat yhä enemmän ihmisten itsensä näköisiä. Se saa toivomaan, että kaikki suhteetkin olisivat osapuoltensa näköisiä. Juuri siksi on häiden teemaa tärkeämpää pysähtyä miettimään, mitä naimisiinmeno – tai mikä tahansa suhteessa olemiseen liittyvä valinta – tarkoittaa itselle.