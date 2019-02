Fanit pitävät Stepan Sarpanevaa kellomaailman rocktähtenä – Kun hän tekee uuden luksuskellon, innokkaimmat fanit ovat valmiita maksamaan siitä jopa 40 000 euroa

Elämä

Kellomaailman rocktähti

Kellomaailman rocktähti Stepan Sarpaneva valmistaa käsityönä luksuskelloja. Nuorten ja vähän vanhempienkin miesten kelloharrastus on kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti.

Tässä se nyt on. Erikoisen muotoinen, kulmikas ja jykevä. Ranteessa yllättävä painava. Laatu painaa – ja maksaa: kellon hinta on 40 000 euroa. Kelloseppä Stepan Sarpaneva esittelee joulukuussa valmistunutta luksuskelloaan. Siinä on hänen itse suunnittelemansa koneisto.