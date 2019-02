Lähes joka neljäs nuori nainen on kokenut seksuaalista häirintää työpaikallaan – Sannalle esimies ehdotti bikineitä

Elämä

Lähes joka neljäs nuori nainen on kokenut seksuaalista häirintää työpaikallaan – Sannalle esimies ehdotti biki

”Minkäs

Sannan

”Pitääkö olla niin dramaattinen. Etkö voisi niellä ylpeyttäsi”, Sannalle toisteltiin.

Työpaikallaan

Yksi

Kaksi kolmasosaa naisista ei pitänyt työpaikkaansa tasa-arvoisena.

Hätkähdyttävää

Kyselystä

”Ymmärsin, että meteliä ei kannata nostaa.”

Tällainen

Enemmistö

Lopulta

Häirintään puuttuminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla.

Jokelainen

”Mietin tosi paljon, olinko ylireagoinut.”

Samaan

Kaisan ja Sannan nimet on muutettu. Helsingin Sanomat on saanut luotettavilta tahoilta vahvistuksen heidän kertomuksilleen.