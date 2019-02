Elämä

Malja hoitajalle, tuolle rohkealle

Haluan

En

Työntekijä

Silti

nostaa maljan. Sinulle, hoitaja Kristiinan­kaupungissa. Sinulle, joka sitkeästi jankutit vanhusten kauheasta kohtelusta, kunnes sinua uskottiin.Olen miettinyt sinua siitä asti, kun ammattiliittosi Super kertoi, että olet olemassa. Että valvovat viranomaiset hälytit sinä, etkä vain kerran, vaan useita päiviä peräkkäin, vaikka päädyit työnantajan puhutteluun.Olet rohkea.tunne sinua. Koska kirjoitan sosiaali- ja terveysasioista, törmään kaltaisiisi.Sosiaalihuollossa työskentelevillä on nykyään velvollisuus ilmoittaa epäkohdista viranomaisille. Se koskee sekä yksityistä että julkista puolta eikä työnantajalla ole oikeutta rangaista työntekijää tästä.Siis esimerkiksi tällaisissa tapauksissa, neuvoo sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira: ”Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan fyysistä, henkistä, seksuaalista tai kemiallista eli lääkkeillä aiheutettua kaltoinkohtelua. Sitä on myös huono ja epäeettinen kohtelu, hoidon ja avun laiminlyönti sekä ikäihmisen ihmisarvoa alentava kohtelu.”Ilmoituksia myös tehdään. Todella suoraa selkää se vaatii.Kun kaltaisesi ottavat yhteyttä myös toimittajaan, minuun, yritän muistaa selittää yhden asian. Haastattelun tekeminen ei tapaa helpottaa omaa taakkaasi töissä tai ratkaise tätä ongelmaa suoraan.Ja he sanovat, että niin, mutta en voi olla hiljaa. Se ei olisi oikein.voi olla lojaali työnantajalleen, mutta hoitajat ovat lojaaleja myös asiakkailleen.Vaitiolovelvollisuus vaikka yksittäisen vanhuksen asioista ei estä ilmoituksen tekemistä, mutta henkinen kynnys ongelmien esille nostamiseen ulkopuolisen kanssa on korkea.Ensin tietysti puhutaankin omalle pomolle tai tämän pomolle. Harva tekee mitään muuta ennen kuin tässä on epäonnistunut.On myös tavallista, että seurauksia tulee. Viestinviejän kimppuun on helpompi hyökätä kuin tarttua viestin sisältöön.Sosiaali- ja terveysalan työpaikat ovat perinteisesti vahvasti hierarkisia. Vaatii erityistä uskallusta avata suunsa, jos on siellä hierarkian alapäässä palkkakuopassa, määräaikainen, opiskelija.te avaatte suunne.Olen alkanut miettiä, että kenties olen väärässä siinä, että ei tästä kertominen suoraan mitään muuta.Muuttaapas, vaikka hirvittävän hitaasti ja mittakaava on yhteiskunta.Siksi malja sinulle, hoitaja Kristiinankaupungissa, ja kaikille kaltaisillesi. Toivoa on, kun et ole hiljaa.